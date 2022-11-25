Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На Київщині дві родини отруїлися чадним газом через використання генераторів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
генератор

У Київській області дві родини постраждали від отруєння чадним газом через використання генераторів.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

– У селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який був розташований прямо в приміщенні. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні, – написав він.

Ще один трагічний інцидент трапився у Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина.

Зараз дивляться

– Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька, – повідомив Нєбитов.

Начальник ГУ Нацполіції застерігає не нехтувати інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Потрібно вчасно перевіряти справність роботи газових приладів та вентиляції.

Читайте
Як вибрати генератор для дому: ціни та на що звернути увагу

Фото: Андрій Нєбитов.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка