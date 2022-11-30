Листопад, 30 в 13:04

Тривалі відключення електроенергії змусили українців купувати генератори, акумуляторні станції та інші джерела альтернативної енергії.

Генератор – компактна електростанція, яка працює шляхом спалювання пального у двигуні внутрішнього згоряння. Сьогодні вони як ніколи допомагають українцям пережити години відключення світла.

Як і будь-які інші прилади, генератори мають свій термін придатності та можуть припинити працювати. Де відремонтувати генератор у Львові – дізнавалися Факти ICTV.

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Ремонт генераторів у Львові: адреси

Сервісний центр Квітка

Це професійний сервіс із ремонту електро- та бензоінструментів. Спеціалісти центру проводять швидку діагностику інструменту та на 100% визначають причину несправності.

Під час ремонту використовують лише оригінальні запчастини.

Терміни ремонту визначаються наявністю запасних частин на складі, у разі їх відсутності спеціалісти замовляють їх від виробника. Сервісний центр ремонтує:

Відбійні молотки.

Перфоратори.

Шурупокрути.

Електропили.

Генератори.

Віброплити.

Віброноги та багато іншого.

Сервісний центр Квітка розташований за адресами:

м. Львів, Промислова, 47А

м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17Ж

м. Івано-Франківськ, Левинського, 1

Години роботи: Пн-Пт з 09:00-18:00.

Номер телефону: (067) 51 77 634

Компанія Посейдон-Плюс

Команда Посейдон-Плюс здійснює професійне сервісне обслуговування та ремонт бензинових, дизельних (електростанцій) та газових генераторів.

На сайті компанії зазначається, що фахівці сервісної служби пройшли навчання у спецільних центрах виробників генераторів, які офіційно постачаються в Україну.

Це дає змогу Посейдон-Плюс швидко та якісно ремонтувати генератори та інше обладнання. Сервісний центр працює цілодобово та без вихідних.

Адреса: Львів, пл. Святого Юра, 7, оф. 2.

Профіль Посейдон-Плюс на Facebook.

Генератор Сервіс

Компанія займається орендою, ремонтом та діагностикою дизельних та бензинових генераторів. На сайті також можна придбати новий генератор.

– Наша спеціалізація: ремонт генераторів, віброплит, віброніг та виготовлення АВР, – зазначають у компанії.

Генератор Сервіс надає послуги щодо гарантійного та післягарантійного обслуговування електростанцій, капітального ремонту двигунів та генераторів, виготовлення муфт зчеплення для віброплит.

Сервісний центр магазину Файно

Адреса: Львів, вул. Академіка Сахарова, 42

Номер телефону: +380 (97) 524-84-55

Тут вам допоможуть відремонтувати бензинову та дизельну техніку. У сервісному центрі інтернет-магазину Файно ремонтують: