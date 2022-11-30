Ремонт генераторів у Львові: список підприємств та адрес
Тривалі відключення електроенергії змусили українців купувати генератори, акумуляторні станції та інші джерела альтернативної енергії.
Генератор – компактна електростанція, яка працює шляхом спалювання пального у двигуні внутрішнього згоряння. Сьогодні вони як ніколи допомагають українцям пережити години відключення світла.
Як і будь-які інші прилади, генератори мають свій термін придатності та можуть припинити працювати. Де відремонтувати генератор у Львові – дізнавалися Факти ICTV.
Ремонт генераторів у Львові: адреси
Це професійний сервіс із ремонту електро- та бензоінструментів. Спеціалісти центру проводять швидку діагностику інструменту та на 100% визначають причину несправності.
Під час ремонту використовують лише оригінальні запчастини.
Терміни ремонту визначаються наявністю запасних частин на складі, у разі їх відсутності спеціалісти замовляють їх від виробника. Сервісний центр ремонтує:
- Відбійні молотки.
- Перфоратори.
- Шурупокрути.
- Електропили.
- Генератори.
- Віброплити.
- Віброноги та багато іншого.
Сервісний центр Квітка розташований за адресами:
- м. Львів, Промислова, 47А
- м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 17Ж
- м. Івано-Франківськ, Левинського, 1
Години роботи: Пн-Пт з 09:00-18:00.
Номер телефону: (067) 51 77 634
Команда Посейдон-Плюс здійснює професійне сервісне обслуговування та ремонт бензинових, дизельних (електростанцій) та газових генераторів.
На сайті компанії зазначається, що фахівці сервісної служби пройшли навчання у спецільних центрах виробників генераторів, які офіційно постачаються в Україну.
Це дає змогу Посейдон-Плюс швидко та якісно ремонтувати генератори та інше обладнання. Сервісний центр працює цілодобово та без вихідних.
Адреса: Львів, пл. Святого Юра, 7, оф. 2.
Профіль Посейдон-Плюс на Facebook.
- Графік: понеділок-п’ятниця з 09:00-18:00
- Номер телефону: (096) 954-73-10, (095) 023-09-05
- Адреса: м. Львів вул. Чигиринська 42
Компанія займається орендою, ремонтом та діагностикою дизельних та бензинових генераторів. На сайті також можна придбати новий генератор.
– Наша спеціалізація: ремонт генераторів, віброплит, віброніг та виготовлення АВР, – зазначають у компанії.
Генератор Сервіс надає послуги щодо гарантійного та післягарантійного обслуговування електростанцій, капітального ремонту двигунів та генераторів, виготовлення муфт зчеплення для віброплит.
Сервісний центр магазину Файно
Адреса: Львів, вул. Академіка Сахарова, 42
Номер телефону: +380 (97) 524-84-55
Тут вам допоможуть відремонтувати бензинову та дизельну техніку. У сервісному центрі інтернет-магазину Файно ремонтують:
- бензинові електростанції будь-якої потужності;
- дизельні електростанції потужністю від 2 до 50 кВт;
- інверторні генератори;
- бензинові та дизельні мотопомпи;
- дизельні та бензинові двигуни малої потужності від 4 до 30 к. с.
- генератори потужністю від 1 до 50 кВт.