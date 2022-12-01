Грудень, 01 в 8:51

Із 1 грудня в Україні зміниться розмір прожиткового мінімуму, що безпосередньо вплине на пенсії та інші соціальні виплати.

Водночас у військовослужбовців з’явиться можливість оформлення документів учасника бойових дій. Які ще зміни чекають на українців протягом грудня – читайте в матеріалі.

Підвищення прожиткового мінімуму

Із 1 грудня вдруге протягом 2022 року зростає розмір прожиткового мінімуму: з 2 508 грн до 2 589 грн на одну особу на місяць (тобто на 81 грн).

Зараз дивляться

Для основних соціальних і демографічних груп населення України розмір прожиткового мінімуму тепер становитиме:

діти віком до 6 років – 2 272 грн (підвищення на 71 грн);

діти віком від 6 до 18 років – 2 833 грн (підвищення на 89 грн);

працездатні особи – 2 684 грн (підвищення на 84 грн);

особи, які втратили працездатність – 2 093 грн (підвищення на 66 грн).

Розмір мінімальної зарплати залишиться незмінним – на рівні 6 700 грн (востаннє підвищувався в жовтні).

Зростання пенсій: кому і скільки доплатять

Зміна розміру прожиткового мінімуму є підставою для перерахунку мінімальної пенсії за віком непрацюючим пенсіонерам з 2 027 грн до 2 093 грн (тобто на 66 грн).

Максимальний розмір пенсії зросте на 660 грн: з 20 270 грн до 20 930 грн.

У зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму з 1 грудня зросте й низка інших пенсійних виплат:

1. Мінімальна пенсія шахтарям – з 6 081 до 6 279 грн (на 198 грн).

2. Мінімальна пенсія сім’ям військовослужбовців у разі втрати годувальника – з 4 054 до 4 186 грн (на 132 грн).

3. Мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій:

для громадян, які мають І групу інвалідності – до 13 604,50 грн (підвищення на 429 грн);

для осіб з інвалідністю ІІ групи – до 10 988,25 грн (підвищення на 346,50 грн);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – до 7 534,80 грн (підвищення на 237,60 грн);

для учасників бойових дій – до 4 395,30 грн (підвищення на 138,60 грн).

4. Підвищення до пенсій ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни:

для осіб І групи інвалідності розмір надбавки до пенсій зросте на 33 грн (до 1 046,50 грн);

для осіб з інвалідністю ІІ групи – на 26,40 грн (до 837,20 грн);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – на 19,80 грн (до 627,90 грн);

для учасників бойових дій – на 16,50 грн (до 523,25 грн);

для учасників війни – на 13,20 грн або 9,90 грн (до 418,60 грн або 313,95 грн);

членам сімей загиблих ветеранів війни – на 16,50 грн (до 523,25 грн), а сім’ям померлих ветеранів війни – на 6,60 грн (до 209,30 грн).

5. Підвищення жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам їхніх сімей:

для осіб І групи інвалідності розмір надбавки становить 33 грн (підвищення до пенсій зросте до 1 046,50 грн);

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 26,40 грн (до 837,20 грн);

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 19,80 грн (до 627,90 грн);

для членів сімей померлих жертв нацистських переслідувань – 16,50 грн (до 523,25 грн).

6. Пенсії за особливі заслуги перед Україною:

Герої України, громадяни, нагороджені орденами, медалями За відвагу, почесним званням “народний”, матері, котрі виховали п’ятеро і більше дітей, отримуватимуть виплати в розмірі 732,55 – 837,20 грн (підвищення становить 23,10 – 26,40 грн).

Ветерани війни, нагороджені за бойові дії, спортсмени, космонавти, народні депутати, члени уряду отримуватимуть 523,25 – 732,55 грн (підвищення на 16,50 – 23,10 грн).

Громадяни, відзначені званням “заслужений”, державними преміями, грамотами, орденами, депутати обласних та районних рад отримуватимуть 418,60 – 523,25 грн (підвищення на 13,20 – 16,50 грн).

Крім того, з 1 грудня у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років розмір мінімальної пенсії не може бути меншим за 2 500 грн. Йдеться про громадян, які мають повний страховий стаж (чоловіки – не менше 35 років, жінки – не менше 30 років). Якщо пенсія не досягає 2 500 грн, таким людям встановлять доплати в сумі, якої не вистачає.

Українці віком до 70 років, які мають стаж менш ніж 30 і 35 років, також можуть розраховувати на доплату: пропорційно наявному стажу, виходячи з розміру 2 500 грн.

Зростуть і пенсії у зв’язку з інвалідністю учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей, які втратили годувальника. Такі пенсійні виплати перерахують із урахуванням середньої зарплати за 2014−2016 роки (3 764,40 грн), збільшеної на коефіцієнти індексації.

Перерахунки пенсій відбудуться автоматично. Українцям не потрібно додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України.

Соціальні виплати

Із 1 грудня змінюється розмір соціальних виплат, що прив’язані до прожиткового мінімуму:

• Аліменти

Згідно зі ст. 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на дитину не може бути меншим ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тож з 1 грудня:

для дітей віком до 6 років ця сума становить 1 136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1 416,50 грн.

Водночас мінімальний рекомендований розмір аліментів визначено в розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто:

2 272 грн – для дітей віком до 6 років;

2 833 – для дітей від 6 до 18 років.

Суд може встановити таку суму виплат у разі достатнього доходу (заробітку) платника аліментів.

Максимальний розмір аліментів становить не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, тобто: 22 720 грн для дітей віком до 6 років та 28 330 грн для дітей від 6 до 18 років.

• Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Вона встановлена на рівні 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, грошового забезпечення, допомоги з безробіття тощо).

Водночас виплати не можуть бути менші 25% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто з 1 грудня – не менше 671 грн.

• Допомога одиноким матерям

Одинокі матері, які мають дітей віком до 18-23 років, отримують допомогу в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

З 1 грудня сума допомоги розраховуватиметься із урахуванням таких розмірів прожиткового мінімуму на дитину: до 6 років – 2 272 грн; від 6 до 18 років – 2 833 грн; від 18 до 23 років (у разі навчання за денною формою у навчальному закладі) – 2 684 грн.

• Допомога на дітей-сиріт, дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Державна допомога встановлена в розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю). З 1 грудня суми допомоги складуть:

для дітей до 6 років – 5 680 грн (для дітей з інвалідністю – 7 952 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років – 7 082,50 грн (для дітей з інвалідністю – 9 915,50 грн).

• Пакунок малюка

Одноразову натуральну допомогу Пакунок малюка, яку батьки отримують при народженні дитини, можуть виплатити в грошовому еквіваленті.

Допомога становить не менше трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. З 1 грудня це 6 816 грн.

Нові правила призначення субсидій

З 1 грудня органи Пенсійного фонду не лише виплачуватимуть, а й призначатимуть житлові субсидії та пільги українцям. Органи соціального захисту населення вже цим не займатимуться.

Тож громадяни, котрі витрачають на комунальні послуги понад 15% місячного доходу домогосподарства і хочуть отримати субсидію, мають з 1 грудня звертатися саме до органів Пенсійного фонду. Звертатися можна до будь-якого сервісного центру фонду, незалежно від місця офіційної реєстрації.

Передбачено кілька способів:

через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ або ж через портал Дія;

надіслати відповідні документи поштою до органів Пенсійного фонду;

звернутися до уповноваженої особи своєї територіальної громади чи до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу);

надіслати документи через сайт Міністерства соцполітики України.

Щоб отримати субсидію, потрібно подати заяву про призначення та декларацію про доходи і витрати.

Допомога на опалювальний сезон 2022-2023 років призначається з його початку, якщо споживач звернеться за нею не пізніше 15 грудня. Після цієї дати субсидії призначатимуть з місяця, в якому надійшло звернення.

Громадянам, яким субсидія вже призначена, не потрібно повторно звертатися до органів ПФУ.

Що з комунальними тарифами?

В Україні заборонили підвищувати тарифи на розподіл природного газу, опалення та гарячу воду. Така норма діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення.

Ціни на електроенергію не зростуть до 31 березня 2023 року:

індивідуальні побутові споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть 1,44 грн/кВт;

домогосподарства, які споживають понад 250 кВт/год на місяць, платитимуть 1,68 грн/кВт год.

Клієнти компанії Нафтогаз Україна, яка виконує роль постачальника останньої надії, продовжать платити за газ 7,96 грн за куб. м.

Оформлення документів для учасників бойових дій

Із 1 грудня розпочнеться оформлення документів для учасників бойових дій.

Так, Міністерство оборони України завершило реєстрацію нормативно-правових актів, які регламентують оформлення документів на підтвердження статусу УБД під час повномасштабної агресії РФ.

Отримати статус УБД можна буде трьома способами:

командир частини централізовано подаватиме документи на підлеглих військовослужбовців;

військовий зможе самостійно зібрати документи та подати їх до відповідної комісії;

особа, звільнена з військової служби, зможе звернутися через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат).

У Міноборони запевнили, що всі, хто має підстави, отримають статус УБД та соціальні гарантії.

Скорочення комендантської години в Миколаєві

У Миколаївській області з 1 грудня скоротиться комендантська година. Вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Винятком є нещодавно деокуповані райони. Досі комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.

Зміни запровадили, щоб місцевий бізнес міг працювати довше.

Новий графік потяга до Херсону

В Укрзалізниці анонсували зміни в розкладі руху поїзда №102/101 Київ – Херсон.

– З 1 грудня поїзд відправлятиметься до Києва у світлу пору доби – о 15:27, прибуваючи на світанку до перших рейсів кільцевої електрички, – зазначили в УЗ.

Квитки за оновленим графіком вже надійшли в продаж на сайті, у чат-боті та в застосунку компанії.

Потяг до звільненого від російських окупантів Херсону запустили 18 листопада. Досі він вирушав із Києва о 22:14.

Крім того, з Херсону до Хмельницького курсує щоденний безкоштовний евакуаційний потяг зі спеціалізованими вагонами для евакуації маломобільних громадян. Досі він відправлявся о 18:00, а з 1 грудня для зручності херсонців поїзд вирушатиме о 15:27.

Для реєстрації на посадку потрібно попередньо звернутися на гарячі лінії Херсонської ОВА чи приїхати на залізничний вокзал Херсону щонайменше за 3-4 години до відправлення.

Зміни для водіїв

У грудні мають набути чинності зміни, згідно з якими українці зможуть замовляти номерні знаки та подати заяву на реєстрацію чи перереєстрацію автомобіля онлайн.

Зробити це можна буде через застосунок Дія або ж Електронний кабінет водія, подавши заяву в електронній формі. Досі була передбачена лише заміна посвідчення водія через Дію.

Після впровадження нововведень українці матимуть вибір між отриманням послуг онлайн і традиційно, тобто в сервісному центрі МВС.

Кабінет міністрів затвердив ці зміни в середині вересня. Вони мають набути чинності через три місяці, тобто в грудні.

Крім того, в Головному сервісному центрі МВС зазначали, що з 14 грудня можна буде зареєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків.

– Якщо раніше під час реєстрації авто або отримання посвідчення водія обов’язковим було оформлення бланків цих документів, то від середини грудня можливо буде від бланків відмовитись, якщо замовив послугу онлайн, – наголошували в сервісному центрі.

Українцям планують надати можливість замовлення Е-посвідчення водія та Е-свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Це можна буде зробити через Дію чи Електронний кабінет водія.

Відновлення залізничного сполучення зі Словаччиною

З 11 грудня поновиться міжнародне сполучення між Україною та Словаччиною.

Йдеться про маршрут Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице. Варто зазначити, що біля міста Кошице розташований міжнародний аеропорт, один із найбільших у країні.

Щоденно курсуватимуть такі поїзди:

№960/961 Кошице – Мукачево (відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00); у зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

№962/963 Кошице – Мукачево (відправлення об 11:46 і прибуття до Мукачева о 16:53). Зворотно з Мукачева потяг вирушатиме о 18:16 і прибуватиме до пункту призначення о 21:33.

Квитки вартістю від 363 грн вже можна придбати в касах вокзалів та на борту поїздів.

Вихідні та святкові дні

Згідно з календарем, у грудні 2022 року українці відпочиватимуть дев’ять днів, а 22 дні є робочими.

На неділю, 25 грудня, цьогоріч випадає Різдво, проте в понеділок, 26 грудня, не буде додаткового вихідного через воєнний стан в Україні.

У грудні на українців також чекають такі свята, як День Збройних сил України (6 грудня) та День Святого Миколая (19 грудня).