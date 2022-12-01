Листопад, 30 в 22:58

Німеччина може ухвалити історичне рішення, за яке покоління українців будуть дякувати німецьким політикам, а саме – про передачу Україні ЗРК Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 30 листопада.

Він розповів, що провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головними темами були ситуація на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині та в Криму. Крім того, обговорювалась ситуація на прифронтових територіях та нашому державному кордоні.

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– Аналізуємо наміри окупантів, готуємо протидію. Ще потужнішу протидію, ніж зараз, – сказав президент.

Крім того, було розглянуто питання забезпечення військових і постачання нової техніки, боєприпасів.

Окремо Зеленський провів нараду з питань енергетики та зв’язку, на якій були зафіксовані результати того, що вже зроблено для захисту українських енергосистем, а також були підготовлені нові рішення.

Президент розповів, що були обговоренні рішення, щоб “не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України”. Він пообіцяв свого часу деталізувати, про що йдеться.

Зеленський додав, що станом на сьогоднішній вечір близько 6 млн абонентів у більшості областей України та у Києві відключені від електрики.

– Ситуація залишається дуже складною саме в столиці, а також на Київщині, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях, – повідомив він.

Український глава держави запевнив, що енергетики та комунальники, а також інші служби “роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час”.

– І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати, – сказав він.

Зеленський наголосив, що сьогодні треба забезпечити передбачуваність життя “настільки, наскільки це можливо зараз”.

– Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість, – сказав президент.

Він додав, що сьогодні Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій обсягом 500 млн канадських доларів.

– Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі. Кошти підуть у державний бюджет України, – пояснив Зеленський.

Президент подякував нашим канадським партнерам і особисто прем’єру Джастіну Трюдо.

Крім того, він прокоментував рішення німецького Бундестагу, який ухвалив резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українського народу.

– Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію. Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше у НАТО повідомили, що зараз у Альянсі тривають дискусії щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як відомо, Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після ракети, яка впала на території Польщі два тижні тому. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Пізніше глава польського Міноборони Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити системи Patriot в Україну. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що використання систем НАТО поза її територією має бути узгоджене всіма державами-членами.

Але Єнс Столтенберг сказав, що члени організації Північноатлантичного договору не блокуватимуть це рішення, заявивши, що це можуть вирішувати окремі країни.