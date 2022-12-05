Грудень, 05 в 17:20

На Одещині під час масштабної повітряної тривоги в Україні пролунали вибухи.

Оновлено о 17:20. Внаслідок масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура Одеської області, повідомляє глава ОВА Максим Марченко.

– Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. Всі служби перебувають на місцях та вже розпочали відновлення електропостачання. Жодними ракетними ударами ворогу не вдасться нас зламати або залякати. Слава Україні, – наголошує він.

Оновлено о 15:38. Внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти. Одна особа госпіталізована.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За інформацією директора КП Теплопостачання міста Одеси, наразі всі міські котельні зупинені. Робота буде відновлена після відновлення електро- та водопостачання.

Інформують про перебої зі світлом у багатьох районах міста.

– У багатьох районах міста зникло світло, – йдеться у повідомленні Думської.

Крім того, пишуть, що у деяких населених пунктах Молдови перебої з електроенергією.

Також в Одесі відсутнє водопостачання.

– В Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту, – повідомляє Інфоксводоканал.

Нагадуємо, що вибухи лунають у багатьох областях України, тому нагадуємо про необхідність лишатися в укриттях.

Повідомлялося й про вибухи та роботу ППО у Дніпропетровській області. А також про вибухи у Полтавській та Харківській областях.