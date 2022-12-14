СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП) на території дев’яти областей України

Грудень, 14 в 12:36

Співробітники СБУ 14 грудня проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Львівській, Сумській, Житомирській, Миколаївській та Херсонській областях.

Вони спрямовані на попередження використання релігійних громад як осередку “русского міра”, а також убезпечення людей від провокацій і терактів.

СБУ оприлюднило перелік храмів, де сьогодні проводяться обшуки:

Зараз дивляться

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (Ужгород);

Свято-Покровська церква (Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища Юзефін (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (село Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (село Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний собор (Ромни);

Архидияконо-Стефанівська церква (Ромни);

Свято-Троїцький храм (Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (Мостиська);

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (Овруч);

Овруцько-Коростенська єпархія (Овруч);

Свято-Василівський собор (Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (Овруч);

Церква Ікони Казанської (селище Чорнобаївка).

Правоохоронці оглядають території та приміщення за безпосередньої участі представників церкви для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності щодо України, та предметів, заборонених до обігу.