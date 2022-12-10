Грудень, 10 в 19:52

Під час контррозвідувальних заходів на об’єктах УПЦ (МП) у Харкові та області співробітники Служби безпеки України виявили сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу, а також сухпайки російських окупаційних військ.

Про це поінформували в пресслужбі СБУ за підсумками перевірок у Харківській єпархії УПЦ (МП), які відбувалися в суботу, 10 грудня.

Зокрема, було виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою та матеріали, які вихваляють РФ. Крім того, СБУ знайшла велику кількість готівки у різній валюті, зокрема і в російських рублях.

Зараз дивляться

Готівка та сухпайки військ РФ: СБУ повідомила про знахідки в храмах УПЦ МП на Харківщині / 6 фотографий

В одній із церков зберігалися сухпайки військ РФ. Там же перебував монах із російським паспортом. Правоохоронці перевірять, чи причетний він до розвідувально-підривної діяльності російських спецслужб.

Усі вилучені матеріали спецслужба направила на експертизу для подальших процесуальних дій.

Окрім СБУ, в перевірках брали участь Національна гвардія та Держприкордонслужба. Вони проходили в низці храмів та монастирів УПЦ (МП) у Харкові та області.

Схожі контррозвідувальні заходи проводилися і в інших єпархіях УПЦ (МП).

1 грудня РНБО доручила перевірити наявність церковно-канонічного зв’язку УПЦ із московським патріархатом.

9 грудня комітет ВР із гуманітарної політики рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт про заборону на території України діяльності РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій.