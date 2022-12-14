СБУ проводит обыски в храмах УПЦ (МП) на территории девяти областей Украины
Фото: СБУ
Сотрудники СБУ 14 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Сумской, Житомирской, Николаевской и Херсонской областях.
Они направлены на предупреждение использования религиозных общин как ячейки “русского мира”, а также защиты людей от провокаций и терактов.
СБУ обнародовало перечень храмов, где сегодня проводятся обыски:
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- Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);
- Свято-Покровская церковь (Ужгород);
- Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
- Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
- Женский монастырь на честь Иверской иконы Божией Матери урочища Юзефин (Сарненский район);
- Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (село Зимне, Владимирский район);
- Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (село Константиновка Николаевского района);
- Свято-Духовский кафедральный собор (Ромны);
- Архидияконо-Стефановская церковь (Ромны);
- Свято-Троицкий храм (Львов);
- Храм преподобного Амфилохия Почаевского (Мостиска);
- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Борислав);
- Кафедральный собор Рождества Христова (Коростень);
- Свято-Преображенский кафедральный собор (Овруч);
- Овручско-Коростенская епархия (Овруч);
- Свято-Васильевский собор (Овруч);
- Свято-Васильевский женский монастырь (Овруч);
- Церковь Иконы Казанской (поселок Чернобаевка).
Правоохранители осматривают территорию и помещения при непосредственном участии представителей церкви для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в отношении Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
СБУ проводит обыски в храмах УПЦ (МП) на территории девяти областей Украины / 4 фотографии