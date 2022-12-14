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Факты / Україна / Общество

СБУ проводит обыски в храмах УПЦ (МП) на территории девяти областей Украины

Валентина Летяк, редактор ленты
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ 14 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Сумской, Житомирской, Николаевской и Херсонской областях.

Они направлены на предупреждение использования религиозных общин как ячейки “русского мира”, а также защиты людей от провокаций и терактов.

СБУ обнародовало перечень храмов, где сегодня проводятся обыски:

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  • Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);
  • Свято-Покровская церковь (Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
  • Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
  • Женский монастырь на честь Иверской иконы Божией Матери урочища Юзефин (Сарненский район);
  • Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (село Зимне, Владимирский район);
  • Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (село Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовский кафедральный собор (Ромны);
  • Архидияконо-Стефановская церковь (Ромны);
  • Свято-Троицкий храм (Львов);
  • Храм преподобного Амфилохия Почаевского (Мостиска);
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Борислав);
  • Кафедральный собор Рождества Христова (Коростень);
  • Свято-Преображенский кафедральный собор (Овруч);
  • Овручско-Коростенская епархия (Овруч);
  • Свято-Васильевский собор (Овруч);
  • Свято-Васильевский женский монастырь (Овруч);
  • Церковь Иконы Казанской (поселок Чернобаевка).

Правоохранители осматривают территорию и помещения при непосредственном участии представителей церкви для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в отношении Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ (МП)
СБУ проводит обыски в храмах УПЦ (МП) на территории девяти областей Украины / 4 фотографии
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Источник: СБУ
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