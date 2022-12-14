СБУ проводит обыски в храмах УПЦ (МП) на территории девяти областей Украины

Декабрь, 14 в 12:36

Сотрудники СБУ 14 декабря проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Сумской, Житомирской, Николаевской и Херсонской областях.

Они направлены на предупреждение использования религиозных общин как ячейки “русского мира”, а также защиты людей от провокаций и терактов.

СБУ обнародовало перечень храмов, где сегодня проводятся обыски:

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Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);

Свято-Покровская церковь (Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);

Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);

Женский монастырь на честь Иверской иконы Божией Матери урочища Юзефин (Сарненский район);

Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (село Зимне, Владимирский район);

Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (село Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовский кафедральный собор (Ромны);

Архидияконо-Стефановская церковь (Ромны);

Свято-Троицкий храм (Львов);

Храм преподобного Амфилохия Почаевского (Мостиска);

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Борислав);

Кафедральный собор Рождества Христова (Коростень);

Свято-Преображенский кафедральный собор (Овруч);

Овручско-Коростенская епархия (Овруч);

Свято-Васильевский собор (Овруч);

Свято-Васильевский женский монастырь (Овруч);

Церковь Иконы Казанской (поселок Чернобаевка).

Правоохранители осматривают территорию и помещения при непосредственном участии представителей церкви для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в отношении Украины, и предметов, запрещенных к обращению.