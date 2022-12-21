Грудень, 21 в 13:15

До Нового року залишаються лічені дні. Під час новорічних свят українці полюбляли запускати феєрверки, салюти та петарди.

До початку повномасштабної війни запуск салютів додавав святкового настрою та новорічної атмосфери. Проте сьогодні використання піротехнічних виробів вважається недоречним. Більше того, використання феєрверків, салютів та різноманітних петард заборонено під час воєнного стану.

Яке покарання передбачено в Україні за використання піротехнічних виробів, читайте в нашому матеріалі.

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Без феєрверків: яка відповідальність передбачена в Україні

Запускати салюти, феєрверки та використовувати петарди під час дії воєнного стану – заборонено. Українців, які ігноруватимуть обмеження, будуть притягувати як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

У чинному законодавстві є кілька статей, які передбачають покарання за використання чи продаж піротехнічних виробів.

Поліціянти будуть притягувати порушників до відповідальності відповідно до таких статей Кодексу України про адміністративні та кримінальні правопорушення:

стаття 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) – штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн . Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення;

(порушення порядку провадження господарської діяльності) – штраф у розмірі . Також у порушників забиратимуть продукцію та гроші, одержані внаслідок вчинення цього правопорушення; стаття 182 КУпАП (порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Карається штрафом від 85 грн до 255 грн , для посадових осіб та суб’єктів господарської діяльності – від 255 грн до 510 грн;

(порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях). Карається штрафом , для посадових осіб та суб’єктів господарської діяльності – стаття 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) карається штрафом від 1 020 грн до 1 700 грн з конфіскацією піротехнічних засобів;

(порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів) карається штрафом з конфіскацією піротехнічних засобів; стаття 296 КК України (хуліганство) карається штрафом від 17 тис. до 34 тис. грн., або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

Крім того, зараз очікує на друге читання законопроєкт №7438, який пропонує заборонити продаж, передачу та використання будь-яких феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.