Грудень, 21 в 10:14

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України мільйони українців були вимушені втікати від війни.

Чимало з них вже повернулися додому, однак понад 1,5 млн людей досі залишаються у Польщі. Усі українці, які приїжджають до Польщі, обовʼязково отримують статус тимчасового захисту.

Однак чимало українців планують залишатися у Польщі на довший термін. Тож вони думають, як отримати дозвіл на проживання, або ж іншими словами — картку побиту.

Зараз дивляться

Факти ICTV дізнавалися, що таке картка побиту, яка вона буває та як українцям подати заявку та отримати цей документ у Польщі.

Щоби розібратися у темі, ми поспілкувалися з фахівцем із легалізації у Польщі Анною Смоляр.

Що таке картка побиту?

Варто зазначити, що існує кілька видів карток побиту:

Картка тимчасового побиту (Karta czasowego pobytu) – це документ, який дає можливість легалізуватися на території Польщі максимум на три роки . Відповідно до спеціального закону, українці, які приїхали в Польщу через війну, можуть подати документи на картку тимчасового побиту через 9 місяців після дати легального в’їзду .

(Karta czasowego pobytu) – це документ, який дає можливість легалізуватися на території Польщі . Відповідно до спеціального закону, українці, які приїхали в Польщу через війну, можуть подати документи на картку тимчасового побиту . Картка постійного побиту (Karta stałego pobytu) – документ, що підтверджує надання постійного дозволу на проживання Польщі. Картка безстрокова, проте сам документ потрібно змінювати раз на 10 років.

Картку постійного побиту можуть отримати:

українці, які мають польське коріння;

власники Картки Поляка;

дружина чи чоловік громадянина (громадянки) Польщі, що перебуває у законному шлюбі більше ніж 3 роки і щонайменше 2 роки проживає у Польщі;

діти громадян Польщі;

Як отримати дані карти та куди слід звертатися?

За словами Анни Смоляр, наразі подавати документи на отримання картки тимчасового побиту не варто. Річ у тім, що до 31 грудня 2022 року в Польщі призупинено видачу цих карток.

– Зараз поляки змінюють закони, тож чекаємо на ці зміни. Навіть якщо людина буде оформлювати картку побиту – документи у неї приймуть, але одразу повідомлять, що буде відмова. Тому, що зараз такий період, де старий закон уже ніби не діє, нового закону ще не має і, відповідно, не зрозуміло, в яку сторону людям іти. На новий закон чекаємо з дня на день, але це “чекаємо” триває з 24 листопада, утім, обіцяють, що до кінця року цей закон повинен бути, – зазначає Смоляр.

Які зміни планують прописати у новому законі?

Фахівець з легалізації у Польщі зазначає, що в цьому законі буде чітка інформація, що потрібно робити громадянам України, які вʼїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року.

– У початковому законі зазначалось, якщо людина безперервно прожила в Польщі 9 місяців, то вона може подаватися на картку побиту. Така карта буде максимум на три роки. А загалом там не зазначалося, про яку саме картку побиту йдеться, – каже Смоляр.

Ймовірно, українцям після трьох років перебування в Польщі більше не можна буде оформлювати нову картку побиту. Це пов’язано з тим, що Польща не готова прийняти величезну кількість заявок для дозволу на тимчасове проживання.

– У них немає необхідної кількості персоналу, і нині не набирають новий персонал, не добудовують нових закладів. Просто всі працюють в стандартному режимі і чекають на ці зміни у законі. Почекаємо і подивимося, як воно буде, – каже Анна Смоляр.

Тобто поки що немає сенсу подавати документи?

Наразі українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають PESEL зі статусом УКР. З цими документами вони можуть увійти в мобільний додаток dia.pl.

– Потрібно лише завантажити застосунок та можна перетинати з ним кордон – як в напрямку України, так і в інші країни ЄС. Це так звана віртуальна картка побиту, яка загалом дає такі самі права та можливості, як і звичайна фізична карта побиту, – каже Смоляр.

Які документи потрібно мати, щоб оформити картку тимчасового побиту, та куди звертатися?

– Якщо ми говоримо про тимчасовий побит, то завжди маємо обрати основу. Без цього податися не можна. Зазвичай основа – це робота. На другому місці – навчання чи ведення бізнесу. Це найпоширеніші основи для отримання картки побиту.

Якщо ми говоримо про роботу, то тут мусить бути офіційне працевлаштування. Також мають бути документи, які підтвердять офіційне працевлаштування. Загалом для отримання картки побиту знадобиться:

Трудовий договір;

Анкета, яку заповнює роботодавець. Таким чином роботодавець підтверджує, що ви справді працюєте в його компанії. Там він вказує ваш заробіток і період часу;

Додатково також необхідно подати документи про страхування (це теж надає роботодавець) та підтвердження, що людина зареєстрована в ZUS;

Заяви на отримання картки побиту;

4 фотографії;

PESEL.

Не варто забувати про сплату державного грошового збору. Сума може бути різною, це залежить виду картки.

За карту тимчасового побиту доведеться віддати 440 злотих, а за картку постійного побиту – 640 злотих.

З пакетом документів та квитанцією про сплату збору потрібно звернутися до Urząd Wojewódzki. Зазвичай, щоби потрапити на візит, потрібно заздалегідь записатися. Зробити це можна онлайн на сайті https://infoopt.pl/umow-wizyte/.

У Urząd Wojewódzki вам необхідно буде здати відбитки пальців. Ще вам поставлять відповідну печатку в паспорт.

Що це таке червона печатка у паспорті?

Це підтвердження того, що людина легально перебуває на території Польщі на момент подачі документів.

Також важливо до моменту рішення про надання картки побиту перебувати на території Польщі. Вам можуть зателефонувати та попросити принести додаткові документи, тому ви маєте бути на звʼязку.

Також важливо підтвердити своє місце проживання.

– Сьогодні не потрібно підтверджувати, що людина проживає на території Польщі. Достатньо інформації в анкеті, яку українець заповнює. Звичайно, якщо в людини є договір оренди житла в Польщі, то можна його теж додати, але це не обов’язково, – каже Смоляр.

Скільки часу триває розгляд документів?

– З цим, власне, проблеми. За польським законом документи на оформлення картки побиту розглядаються 60 днів. На практиці усе інакше. Це залежить від Urząd Wojewódzki, адже кожен з них працює за індивідуальними правилами. Ми працюємо у Вроцлаві, і зараз тут ситуація поліпшилася. Загалом розгляд може тривати 3 місяці. Також терміни залежать від документів особи (чи усі вони на місці) та від завантаження самого Urząd Wojewódzki. Максимальний термін – пів року, – зазначає Анна Смоляр.

Як отримати тимчасовий побит не по роботі?

За словами Смоляр, варіанти є. Наприклад, якщо людина навчається у Польщі або веде тут свій бізнес.

– Ще є варіант воззʼєднання сімʼї. Якщо чоловік вже має картку побиту, то його дружина також може її отримати. Більшість людей подаються на основі роботи, – каже Смоляр.

Щодо документів, то тут усе просто. Необхідно лише підтвердити, що ви справді навчаєтесь чи працюєте у Польщі. Якщо у вас свій бізнес, то необхідно підтвердити, що у вас є власна фірма та ви сплачуєте податки у державу.

Які права та можливості надають картки сталого та тимчасового побиту?

– Карту тимчасового побиту можна прирівняти до візи. Тільки плюсом є те, що картку тимчасового побиту видають на три роки, і людина може брати кредит на території Польщі (на житло чи іпотечний кредит). Якщо ми говоримо про сталий побит, то це рішення, яке видається на все життя. Тобто, ми один раз подали документи, нам їх розглянути, дали рішення, і воно залишається назавжди. Там немає кінцевого терміну, – каже Смоляр.

Перевагою картки сталого побиту є можливість податися на польське громадянство. Але для цього потрібно почекати один рік.

– З тимчасовим побитом такої можливості немає. Там потрібно два рази отримати тимчасовий побит, а далі – картку резидента. З цією карткою потрібно прожити три роки, і лише тоді можна подаватися на громадянство, – додає Анна Смоляр.