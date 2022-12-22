Як на тимчасово окупованих територіях оформити пенсію – покрокова інструкція
Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.
Як на ТОТ оформити пенсію онлайн – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Пенсія за віком 2023
Якщо ви досягли 60-річного віку в 2023 році та маєте не менше 30 років страхового стажу – ви набули право на пенсію за віком.
За її призначенням можна звертатися у будь-який час, але:
- якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;
- якщо звернення за пенсією буде пізніше ніж три місяці, у такому разі пенсію призначать з дати звернення за нею.
Оформлення пенсії онлайн на ТОТ
Як зазначають у самому Пенсійному фонді, заява на призначення пенсії подається особисто, або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.
Оскільки завітати в органи ПФУ українці з ТОТ не мають можливості, вони можуть скористатися спеціальним Електронним порталом Пенсійного фонду.
Отож, щоб подати заяву на оформлення пенсії за віком, необхідно:
- Увійдіть до особистого кабінету на Електронному порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- Знайдіть та оберіть пункт Всі послуги – Заява на призначення пенсії.
- Заповніть необхідні поля заяви – вкажіть персональні, адресні та контактні дані, документи, що посвідчують особу.
- Дайте відповідь на запитання в анкеті та завантажте скан-копії необхідних документів.
- На екрані з’явиться сформована заява, уважно перегляньте її.
- Якщо всі дані вказані вірно, підпишіть заяву КЕП та відправте до ПФУ.
Результати опрацювання звернення будуть відображені в особистому кабінеті у вкладці Мої повідомлення.
Для подання заявки необхідно також врахувати, що:
- Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.
- Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.
- Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, наступного за днем смерті годувальника.
Необхідні документи
Щоб отримати пенсію за віком, ви маєте надати скан-копії:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток);
- довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням);
- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);
- фотографія для пенсійного посвідчення;
- свідоцтво про шлюб – надають жінки у випадку зміни прізвища.
Памʼятайте, що для кожного виду пенсії є свій перелік документів, необхідних для її оформлення. Наприклад, для призначення пенсії по інвалідності, необхідно додатково подати документи для обґрунтування цієї інвалідності.
Ви маєте заздалегідь зробити скан-копії всіх необхідних документів для призначення того чи іншого виду пенсії. Також пам’яте, що розмір кожного файлу з сканованим документом не повинен перевищувати 1 Мб.
Строки надання послуги
Рішення щодо надання пенсійного забезпечення приймається протягом 10-ти робочих днів впродовж яких співробітниками відділення ПФУ надсилається заявникові СМС-повідомлення про призначення пенсії або ж про необхідність уточнення даних.