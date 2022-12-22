Грудень, 22 в 12:41

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, мають можливість оформити пенсію за віком онлайн.

Як на ТОТ оформити пенсію онлайн – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Пенсія за віком 2023

Якщо ви досягли 60-річного віку в 2023 році та маєте не менше 30 років страхового стажу – ви набули право на пенсію за віком.

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За її призначенням можна звертатися у будь-який час, але:

якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку;

з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку; якщо звернення за пенсією буде пізніше ніж три місяці, у такому разі пенсію призначать з дати звернення за нею.

Оформлення пенсії онлайн на ТОТ

Як зазначають у самому Пенсійному фонді, заява на призначення пенсії подається особисто, або через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.

Оскільки завітати в органи ПФУ українці з ТОТ не мають можливості, вони можуть скористатися спеціальним Електронним порталом Пенсійного фонду.

Отож, щоб подати заяву на оформлення пенсії за віком, необхідно:

Увійдіть до особистого кабінету на Електронному порталі Знайдіть та оберіть пункт Всі послуги – Заява на призначення пенсії. Заповніть необхідні поля заяви – вкажіть персональні, адресні та контактні дані, документи, що посвідчують особу. Дайте відповідь на запитання в анкеті та завантажте скан-копії необхідних документів. На екрані з’явиться сформована заява, уважно перегляньте її. Якщо всі дані вказані вірно, підпишіть заяву КЕП та відправте до ПФУ.

Результати опрацювання звернення будуть відображені в особистому кабінеті у вкладці Мої повідомлення.

Для подання заявки необхідно також врахувати, що:

Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, наступного за днем смерті годувальника.

Необхідні документи

Щоб отримати пенсію за віком, ви маєте надати скан-копії:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток);

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографія для пенсійного посвідчення;

свідоцтво про шлюб – надають жінки у випадку зміни прізвища.

Памʼятайте, що для кожного виду пенсії є свій перелік документів, необхідних для її оформлення. Наприклад, для призначення пенсії по інвалідності, необхідно додатково подати документи для обґрунтування цієї інвалідності.

Ви маєте заздалегідь зробити скан-копії всіх необхідних документів для призначення того чи іншого виду пенсії. Також пам’яте, що розмір кожного файлу з сканованим документом не повинен перевищувати 1 Мб.

Строки надання послуги

Рішення щодо надання пенсійного забезпечення приймається протягом 10-ти робочих днів впродовж яких співробітниками відділення ПФУ надсилається заявникові СМС-повідомлення про призначення пенсії або ж про необхідність уточнення даних.