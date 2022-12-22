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Факти / Україна / Суспільство

Як працюватиме Нова пошта на Новий рік та Різдво 2023 – графік

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Нова пошта Новий рік

Нова пошта – лідер на ринку експрес-доставок в Україні. Компанія надає послуги швидкої, зручної та надійної доставки документів, посилок та вантажів у будь-яку точку країни.

Якісна доставка дуже важлива у передноворічний період, тому Факти ICTV дізнавалися, як працюватимуть відділення Нової пошти на Новий рік та Різдво, щоби кожен встиг відправити та отримати подарунки.

Як працюватиме Нова пошта на новорічні свята

Графік роботи відділень Нової пошти та кур’єрської доставки під час новорічно-різдвяних свят 2022-2023: 

Зараз дивляться
  • 25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком.
  • 31 грудня – відділення національної мережі відкриються на годину раніше та працюватимуть за графіком суботи.
  • 1 січнявихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати.
  • 7 січня – відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

 Знайти найближче робоче відділення та дізнатися графік його роботи можна через чат-бот у Telegram або на сайті.

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