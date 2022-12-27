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Факти / Україна / Суспільство

Мінімальна зарплата в Україні 2023: який розмір очікувати

Анна Голішевська, Редакторка сайту
Зарплата
Фото: Unsplash

До 1 жовтня мінімальна зарплата в Україні становила 6,5 тис. грн. Нині її розмір – 6,7 тис. грн.

Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2023 році –  читайте в нашому матеріалі.

У 2023 році мінімальну заробітну плату в Україні підвищувати не планують.

Оскільки з жовтня 2022 мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн, у 2023 році вона буде така сама.

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За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, в умовах воєнного стану держава насамперед буде спрямовувати бюджет на кілька інших пріоритетних напрямів: сектор оборони та безпеки, виконання соціальних зобов’язань держави та медицина, зокрема програма медичних гарантій.

Тому видатки на пенсійне та соціальне забезпечення зменшувати не планують.

У погодинному розмірі мінімальна заробітна плата у 2023 році становити 40,46 грн.

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