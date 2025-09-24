Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Сьогодні, щоб дізнатися, чи призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в Пенсійний фонд України, зробити це можна онлайн.

Як дізнатися, чи нараховано вам субсидію та в якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Хто має право на субсидію

Отримати субсидію можуть:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишилися без батьківської опіки, за заявою опікуна;

сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу. Для кожної сім’ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини.

Більшість отримувачів субсидій матимуть їхнє нарахування автоматично — на основі даних, які вже є у Пенсійному фонді України. Це можливо за умови, що не відбулося змін у складі домогосподарства чи майновому стані, а також немає заборгованості за комунальні послуги.

Водночас окремим категоріям громадян необхідно повторно подати документи для отримання субсидії на новий період — заяву та декларацію про доходи і витрати (або скорочену форму заяви).

Йдеться про домогосподарства:

у складі яких є внутрішньо переміщені особи;

члени яких мешкають у житлі, що орендується;

де фактично проживає менше зареєстрованих осіб, ніж вказано у документах;

які звертаються по субсидію для придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива.

Які умови нарахування субсидії

Сума субсидії нараховується залежно від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.

Якщо в оселі живуть не усі, хто там прописаний, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської або районної ради.

Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

Що потрібно для того, щоб призначили субсидію

Для того щоб призначити субсидію, заповніть заяву та декларацію. В них необхідно зазначити досить детальну інформацію про себе та членів домогосподарств, доходи, видатки. Це потрібно робити на сайті ПФУ .

Як перевірити, чи субсидію надали

Якщо вам відмовили в наданні субсидії, це можна дізнатися на офіційному вебпорталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Після цього у меню зліва оберіть рубрику Мої повідомлення.

Саме там буде ухвалене рішення про надання або ж відмову у житловій субсидії. Рішення буде назначене продовж 10 днів. Родині не потрібно при цьому нести у державні органи додаткові документи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.