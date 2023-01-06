Січень, 06 в 16:07

Німеччина може передати Україні від 20 до 40 БМП Marder. Відповідну інформацію про поставки Україні оголосило німецьке видання Der Spiegel.

Передачу бронемашин вже підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц 5 січня, але конкретно не уточнив кількість військової техніки, яка надійде до України.

Рішення передати Marder було оголошено на тлі постачання Францією колісних танків AMX-10RC, про що президент Франції Еммануель Макрон оголосив 4 січня.

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Що відомо про БМП Marder, які їх технічні характеристики та особливості, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

БМП Marder: що відомо

Marder — німецька гусенична бойова машина піхоти, вироблена німецьким машинобудівним та зброєбудівним концерном Rheinmetall.

Marder – це не новий автомобіль. Насправді це один з найстарших БМП у світі. Але, попри свій вік, він залишається одним з найкращих БМП у світі завдяки балансу швидкості, захисту, вогневої потужності та пропускної здатності.

Цей БМП здатний рухатись зі швидкістю 65 км /год, перевозячи трьох членів екіпажу та шість піхотинців. Marder здатний йти в ногу з німецькими танками Leopard, висадити піхоту посеред перестрілки, а потім підтримати піхоту гарматним вогнем та ракетами.

Також Marder надійний. Особливо якщо порівняти з новими, менш зрілими автомобілями, як-от німецький БМП Puma. Німецька армія нещодавно призупинила придбання сотень Пум і замінила деякі з них старими Marder після того, як 18 Puma, що беруть участь у навчаннях НАТО, одночасно зламалися.

БМП Marder є основною бойовою машиною танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. Розробка БМП розпочалась ще у січні 1960 року на основі контракту з Бундесвером, бо треба було замінити БМП HS 30.

Німецький HS.30 у 1958 році був першим автомобілем, який поєднав усі якості сучасних БМП: швидкість, бронезахист, гармата, встановлена на башті, і піхотний відсік із заднім виходом, щоб піхота могла безпечно висадитись із машини під час вогню попереду.

Однак зміни в конструкції HS-30 усунули задній вихід та зробили машину непридатною для використання в бою. Тому німецька армія поспішила замінити HS-30 більш сучасним БМП Marder.

Отож, 7 травня 1971 року перший серійний екземпляр Marder передали війську ФРН, а серійне виробництво тривало до 1975 року.

У 2020 році Бундесвер уклав контракт із Rheinmetall щодо продовження терміну служби цих БМП та їх модернізації. Marder мали отримати новий двигун потужністю понад 750 к.с. (замість 600). Також планувалось, що в 2022-2023 роках концерн почне постачати модернізовані машини та запчастини до них.

Щодо озброєння, то у Marder – це 20-мм автоматична гармата Rheinmetall Mk 20 RH-202. Ця крихітка забезпечує швидкість снаряда до 1100 м/с та ефективну дальність пострілу до 2-2,5 км.

Гармата має високий темп вогню (800-1000 пострілів за 1 хв), але через відсутність стабілізатора з неї стріляють лише короткими чергами.

Базова бойова машина піхоти Marder має чималу родину:

Marder 1 A1 — встановлено нові систему перископів, нічний приціл Z-59, захисту від ЗМУ, систему подвійного вибору заряджання гармати.

— встановлено нові систему перископів, нічний приціл Z-59, захисту від ЗМУ, систему подвійного вибору заряджання гармати. Marder 1 А1 (+) — тут збільшили боєзапас та скоротили кількість десанту до п’яти осіб.

— тут збільшили боєзапас та скоротили кількість десанту до п’яти осіб. Marder 1 А1 (-) — базова модифікація, але без тепловізора.

— базова модифікація, але без тепловізора. Marder 1 A1A — модифікація A1 без пасивної системи нічного бачення Z-59.

— модифікація A1 без пасивної системи нічного бачення Z-59. Marder 1 A1A3 — модифікація 1 A1 з системою шифрування зв’язку — радіостанцією SEM 80/90.

— модифікація з системою шифрування зв’язку — радіостанцією SEM 80/90. Marder 1 A2 — модифікація 1 A1 з системою стабілізації гармати ІІІ покоління, поліпшено шасі, паливну систему, захисту від ЗМУ, нові системи прицілювання та тепловізорів.

Також радіостанцію SEM 80/90 додали до Marder 1 A1A, 1 A1A2 та 1 A2, і вийшли модифікації Marder 1 A1A4, Marder 1 A1A5 та Marder 1 A2А1.

До особливостей БМП Marder варто віднести броню. Рівень німецького захисту для зброї окупантів досі недосяжний.

До речі, машина досі служить німецьким військовим, а крім ФРН її використовують армії Чилі, Індонезії та Йорданії.

Технічні характеристики

Вага – 33,5 т.

Екіпаж – 3 особи.

Десант – 6-7 осіб.

Двигун – 600 л. с.

Автоматична гармата – 20 мм.

Початкова швидкість снаряда до 1100 м/с.

Дальність стрілянини – до 2,5 км. Темп стрілянини – до 800-1000 пострілів.

Максимальна швидкість – 65 км/год.

Що стосується вартості БМП Marder, то одна з найбільших німецьких газет-таблоїдів Bild у своєму матеріалі згадала суму від €850 тис. до €1 млн. Це залежить від обладнання бойової машини.