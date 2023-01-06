Епіфаній має дозвіл на Різдвяне богослужіння в Лаврі – в заповіднику та Мінкульті відповіли УПЦ МП

Січень, 06 в 12:15

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на проведення богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Різдво, 7 січня.

Пресслужба УПЦ МП посилається на повідомлення на сайті музею, де його адміністрація нібито заявляє, що з боку ПЦУ не надходило жодних звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь. Водночас за лінком немає жодних повідомлень. Ймовірно, якщо воно й було, то його видалили.

Є лише відео, на якому 5 січня в. о. гендиректора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Олександр Рудник заявив, що не отримував відповідних звернень з боку ПЦУ.

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Сам Олександр Рудник в коментарі Фактам ICTV заявив, що наразі вже є відповідні домовленості з ПЦУ щодо проведення богослужіння. А кадри, які оприлюднила УПЦ МП, за його словами, записані пізно ввечері, тобто до того, як все погодили.

– Та розмова на відео відбувалась вчора, 5 січня, у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння. Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від Мінкульту. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, а УПЦ оприлюднили ввечері застарілу інформацію, – пояснив директор заповідника.

Він наголосив, що йдеться про разову оренду для богослужіння.

В Міністерстві культури та інформаційного політики підтвердили слова Рудика про те, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра надав ПЦУ дозвіл на проведення богослужінь 7 січня в Успенському соборі та укладено відповідну угоду.

В УПЦ намір Епіфанія провести богослужіння 7 січня на території Лаври називають “спробою силового захоплення Успенського собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства”.

Ввечері 4 січня стало відомо, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври.