Березень, 24 в 9:09

Кабінет міністрів України ухвалив новий порядок військового обліку — Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомляють на офіційному сайті Кабміну. Постанову про новий порядок військового обліку прийняли 30 грудня 2022 року.

У постанові було порушено питання про призовників, які зараз перебувають за кордоном.

Зараз дивляться

Тому Факти ICTV поспілкувалися з юристом та зʼясували, що чекає на військовозобовʼязаних чоловіків за кордоном, чи прийде їм повістка, та яка відповідальність передбачена, якщо не стати на облік.

Мобілізація чоловіків за кордоном

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що нещодавно прийнята Кабміном постанова зачіпає безпосередньо чоловіків призивного віку, які перебувають за кордоном.

За словами експерта, вагомих змін у постанові немає, адже й до цього дипломатичні представництва України за кордоном вели певний облік українців та сприяли, у разі потреби, поверненню призовників додому.

– Зараз на усі консульські установи покладаються певні обовʼязки: інформування призовників та проведення мобілізації тих осіб, які знаходяться за кордоном, є особами призивного віку. Як це буде відбуватися, наразі невідомо, буде дуже цікаво, – зазначає Кравець.

Кравець додає, що чоловіки, які зараз перебувають за кордоном, повинні зʼявитися в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Україні для того, щоб стати чи знятися з військового обліку.

– Зʼявитися до центру комплектування потрібно особисто. Звичайно, якщо ви людина призовного віку і приїдете в Україну, то за кордон вас навряд чи випустять, – додає юрист.

Відповідно, консульська установа повинна проінформувати людей призовного віку, які перебувають на консульському обліку, щодо самого обліку, відстрочки, можливості цієї відстрочки, та сприяти їх поверненню в Україну.

– Також центри комплектації повинні бути проінформовані, де саме знаходяться особи призовного віку, в якій країні. Також у центрах комплектації будуть вести військовий облік з урахуванням того, що ця особа знаходиться за кордоном, – каже Кравець.

Експерт підсумовує, що особи, які зараз перебувають за кордоном на консульському обліку, повинні бути повідомлені про те, що їх в будь-який час можуть залучити до центрів комплектації, чи ці консульські установи можуть надавати відповідні повістки для явлення в Україну до відповідних військкоматів.

Як консульські установи ставитимуть на облік призовників та видаватимуть повістки

Кравець зазначає, що консульські установи мають відповідні таблиці та форми, які заповнюються особистою інформацією про призовників.

– Там зазначається, де ця особа мешкає за кордоном, де вона знаходиться, її телефони, координати і таке інше. Якщо центр комплектації в Україні направить відповідний запит для передання повістки призовнику, то закордонна установа буде надсилати ці повістки українцям, – пояснює експерт.

За словами юриста, українцям за кордоном не варто перейматися, адже такі випадки є малоймовірними.

– Крім того, цей облік та повістки не будуть перешкоджати українцям за кордоном. Наприклад, вони зможуть поновити паспорт чи подати якісь інші документи, – каже юрист.

Про що саме йдеться у постанові

Тепер дипломатичні установи України:

інформують громадян про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу (тих, що перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу);

громадян про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу (тих, що перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу); сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період); ведуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Список зберігається в закордонній дипломатичній установі України протягом п’яти років.

Відповідальність за ігнорування обліку за кордоном

За словами експерта, українці не зобов’язані особисто звертатися до консульської установи, щоб стати на облік.

– Однак, для того, щоб продовжувати отримувати захист від закордонних представництв, чи мати можливість брати участь у виборах, українці повинні стати на цей тимчасовий облік, – каже юрист.

Тобто українцям не загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність.