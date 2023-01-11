У Вінниці та області діють погодинні графіки відключення електроенергії, які враховують поточну ситуацію в енергосистемі України.

Де дивитися графік відключень у Вінниці – читайте у матеріалі.

Інформацію про те, коли і де відключать світло, можна перевірити:

З 11 січня у Вінниці та області змінили черги діючого графіка погодинних вимкнень електроенергії:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-01:00, 03:00-05:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

3 черга, години знеструмлення: 01:00-03:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00.

У обленерго попередили про можливість відхилень у часі на 20-30 хвилин виконання графіку для проведення перемикань між чергами.

У випадку невідповідності годин відключень згідно графіка споживачів просять оформити заявку про відсутність електроспоживання в Viber боті, або телефонувати до Кол-центру 0800217217.