Після виборів до Державної думи РФ, запланованих на вересень 2026 року, Кремль може розширити мобілізацію, наголосив президент України Володимир Зеленський.

За оцінкою нашої розвідки, Росія розраховує залучити до війська від 300 до 500 тис. осіб. Тож Україна зараз повинна вирішувати питання поповнення лав ЗСУ.

Хто відповідає за мобілізацію в Україні, хто ухвалює основні рішення та які державні органи забезпечують її проведення, дізнавайтеся в матеріалі на Фактах ICTV.

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Хто відповідає за мобілізацію в Україні

Порядок мобілізації визначає закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію №3543-XII, а також акти президента України та Кабміну.

Закон розмежовує повноваження між різними органами влади. Тому відповідь на питання, хто відповідальний за мобілізацію в Україні, залежить від того, про який саме етап ідеться.

Найвищий рівень управління здійснює президент України. Саме він забезпечує загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави.

Крім того, саме президент визначає:

вид мобілізації;

її обсяги;

порядок проведення;

строки виконання.

Рішення про проведення відкритої мобілізації підлягає негайному оприлюдненню через медіа.

У статті 4 закону №3543-XII вказано:

загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється президентом України;

організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні — Кабінетом Міністрів України;

координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.

Безпосереднє керівництво щодо реалізації заходів із мобілізаційної підготовки і мобілізації здійснюється в центральних органах виконавчої влади, інших державних органах їхніми керівниками, а в Збройних Силах України, інших військових формуваннях — центральними органами управління відповідних військових формувань. Організація безпосередньої реалізації заходів із мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній території чи сприяння їхньому виконанню здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Хто організовує мобілізацію в Україні

Якщо президент здійснює загальне керівництво, то організація мобілізації покладається на Кабінет Міністрів України.

Уряд забезпечує організаційне керівництво всією системою мобілізаційної підготовки та відповідає за реалізацію державної політики у цій сфері.

Координацію роботи центральних органів виконавчої влади з питань мобілізації здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

Хто забезпечує виконання мобілізаційних заходів

Практична реалізація мобілізаційних заходів покладається вже на керівників конкретних державних органів.

Закон визначає, що безпосереднє керівництво мобілізаційною підготовкою здійснюють керівники центральних органів виконавчої влади та інших державних органів. У Збройних Силах України й інших військових формуваннях ці функції виконують відповідні органи військового управління.

На місцях до виконання мобілізаційних заходів залучаються місцеві державні адміністрації, а також виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Саме вони організовують виконання мобілізаційних завдань на відповідній території або сприяють їхній реалізації.

Хто контролює мобілізацію

Окремо закон визначає, хто відповідає за мобілізацію з питання контролю.

Контроль за станом мобілізаційної підготовки та рівнем мобілізаційної готовності забезпечують керівники відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврявання, а також підприємств, установ і організацій, які отримали мобілізаційні завдання.

При цьому порядок такого контролю встановлює Кабінет Міністрів України.

Яку роль виконують мобілізаційні підрозділи

Стаття 5 закону України №3543-XII передбачає створення мобілізаційних підрозділів.

Вони працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах і організаціях, які мають мобілізаційні завдання.

Основне завдання таких підрозділів — організовувати виконання заходів мобілізаційної підготовки та контролювати їхню реалізацію.

Якщо окремий мобілізаційний підрозділ не створюється, його функції можуть виконувати спеціально призначені працівники, відповідальні за мобілізаційну роботу.

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