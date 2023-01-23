Питання вручення повісток до військкомату сьогодні як ніколи актуальне. Проте процес вручення повістки має свої певні правила, врегульовані законодавством.

Про правила вручення повісток до військкомату 2022 дізнавалися Факти ICTV.

Згідно з постановою Кабміну, оповіщення громадян про призов на службу здійснюється за наказом керівників районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Після наказу відбувається вручення повістки військовозобов’язаному.

Вручити її можуть працівники військкомату (територіального центру комплектування та соціальної підтримки) або представники органів місцевого самоврядування.

– Як таких правил вручення повісток немає. Є лише правило, що повістку повинна вручати уповноважена військкоматом особа, тобто представники ТРО чи поліції не можуть просто ходити та вручати ці повістки. Це має робити особа, уповноважена військкоматом (центр комплектування та соціальної підтримки), яка вручатиме відповідні повістки, – зауважує юрист Ростислав Кравець.

Утім, Кравець зазначає, що у законодавстві чітко не визначене місце вручення повісток. Тому їх можуть видати будь-де – вдома, на роботі, на вулиці тощо.

Крім того, важливо, аби повістка була вручена особисто і підписана тим, кому вона призначена.

Трапляються випадки, коли їх отримують дружина, батьки чи сусіди, якщо, наприклад, військовозобов’язаного не було вдома.

Саме тому, якщо повістка була видана не особисто і на ній немає підпису, отримувач може не з’являтися до військкомату.

Якщо вас запросили телефоном, ви теж можете не прийти. Наше законодавство не передбачає виклик до військкомату телефоном, тому ви не зобов’язані з’являтися.

Варто зазначити: ніхто не має права забирати вас силою. Якщо так трапилось, що вас примусово змушують поїхати до військкомату, ви маєте право викликати поліцію.

Чи можна відмовитись від повістки

Так. Законодавство дозволяє відмовитись від повістки, якщо вона заповнена з помилками.

Юрист зазначає, що цей документ обов’язково повинен містити:

ПІБ;

рік народження та адресу призовника;

місце роботи;

вид повістки

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Під час особистого вручення уважно перегляньте повістку, перечитайте, чи інформація заповнена правильно. Якщо знайшли похибку, можете відмовитись від підписання.

У такому випадку співробітник військкомату повинен скласти акт про відмову від отримання.

Даний акт укладається у присутності свідків, аби було підтвердження причини відмови від отримання повістки.

Потім цей акт передають до центру комплектування. В окремих випадках його можуть направити до поліції.

Чи можна не прийти до військкомату після отримання повістки

Якщо ви особисто отримали повістку та поставили підпис, ви зобов’язані з’явитися у зазначеному військкоматі.

Опісля вручення першої повістки вас не заберуть відразу в зону активних бойових дій. Спочатку вас поставлять на облік та уточнять особисті дані. Потім прийде повістка, аби ви прийшли медкомісію.

Лише після її проходження вас можуть призвати на строкову службу.

– Якщо ви не з’явились за першою офіційною повісткою, на вас можуть накласти адміністративний штраф. Коли ж ви пройшли медичну комісію і в подальшому не з’являєтесь до військкомату, вже може бути накладена кримінальна відповідальність за ухилення від проходження військової служби, – попередив юрист.

Кравець додає, що кримінальна відповідальність накладається виключно після проходження медкомісії, якщо призовник не з’явився до військкомату на наступну повістку.

Загалом, є чотири типи повісток: