Ракетна атака РФ: яка ситуація зі світлом у Львівській області

Січень, 26 в 14:07

26 січня російські війська під час масованого обстрілу завдали значної шкоди українській енергосистемі.

Водночас у Львівобленерго поки що не повідомляли про запровадження додаткових обмежень.

Тож станом на 26 січня у Львові та області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Зараз дивляться

Що відомо про графіки погодинних відключень у Львівській області

Знайти інформацію про графік свого будинку можна на сайті Львівобленерго в розділі Чому немає світла.

Для кращого сприйняття інформації години в графіку позначені трьома кольорами:

зелений колір – електроенергія подається;

помаранчевий колір – електроенергія відсутня;

білий колір – можливе відключення в разі необхідності.

– Якщо в графіку відключень зазначено Можливе відключення (білий колір), то за вашою адресою є ймовірність відсутності електроенергії, – пояснюють у Львівобленерго.

Це залежить від ситуації в енергосистемі України та розпоряджень щодо обмеження потужності від НЕК Укренерго.

Водночас у Львівобленерго зазначають: якщо якоїсь миті ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період, енергетики будуть це робити.

Погодинні відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити пошкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

Джерело: Львівобленерго