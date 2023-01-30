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Сертифікація вчителів – це тестування, яке здійснюється для того, щоб перевірити професійну компетенцію освітян, практичний досвід роботи тощо.

У 2023 році Міністерство освіти та науки України розширило список вчителів, які можуть також складати тест на сертифікацію. Сертифікація вчителів 2023: що відомо – читайте в матеріалі.

Сертифікація вчителів 2023: хто повинен брати участь

У 2023 році МОН розширило категорії педагогів, які можуть складати сертифікацію. Згідно з наказом, крім вчителів 1-4 класів, тестування зможуть пройти ще викладачі математики й української мови та літератури.

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У 2023 році півтори тисячі вчителів початкових класів зможуть перевірити свої професійні якості, а що стосується вчителів інших двох спеціальностей – тестуватимуть по 500 людей в кожному предметі.

Добровільно скласти тест зможуть не всі охочі освітяни, які вчать математиці та мові, а тільки ті, які забезпечують реалізацію нового Державного стандарту (вчителі, які визначають, що саме мають знати й уміти учні після закінчення певного року навчання).

Сертифікація вчителів: коли розпочнеться для вчителів початкових класів

Освітяни, які вчать учнів 1-4 класів, зможуть зареєструватися на сертифікацію з 30.01.2023 до 13.02.2023. Сертифікація для вчителів початкових класів буде здійснюватися у кілька етапів:

з 30 січня до 5 лютого (основний);

з 6 до 13 лютого (додатковий).

Сертифікація 2023: коли реєструватися та складати тест вчителям математики та мови

Освітяни цих спеціальностей повинні зареєструватися на сертифікацію з 1 до 11 серпня. Тестування буде здійснюватися у такі дати:

з 1 до 7 серпня (основний);

з 7 до 11 (додатковий).

Важливо, що в наказі є інформація про те, що якщо в перші дні реєстрації набереться потрібна кількість вчителів, то реєстрацію завершать. Це стосується як вчителів-першачків, так і математиків, вчителів української мови.

Де зареєструватися на Сертифікацію

Зареєструватися на Сертифікацію у 2023 році можна на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти за посиланням. Для цього вам потрібно зареєструватися на сайті та зайти в кабінет учасника сертифікації.

Нагадаємо, що сертифікація – необов’язкова процедура для освітян. Тест можна складати за бажанням, без примусу та тільки за особистою згодою вчителя. Що не скажеш про атестацію, яка є обов’язковою для кожного педагогічного працівника і здійснюється раз на 5 років.