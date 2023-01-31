Січень, 31 в 17:47

Польська мова може стати предметом для складання зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час наради, на якій обговорювались можливості отримання освіти українцями в Польщі й поляками – в Україні.

На нараді також були присутні представники Міністерства освіти і науки та Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зараз дивляться Серед тем обговорення була, зокрема, можливість включення польської мови до переліку навчальних предметів, з яких проводиться ЗНО. – Об’єднання з поляками – запорука сталого розвитку та безпеки. Освіта і мова – це головні інструменти, з яких починається таке об’єднання. Маємо переходити до конкретних дій, щоб інтегруватися у європейський простір. Перший крок – вивчення мов країн-сусідів. І цей крок має бути обопільним: поляки готові включити українську мову як іноземну до переліку навчальних предметів. У той же час українська сторона має розробити стратегію складання іспитів з польської мови. І якщо для цього потрібно вносити зміни до законодавства, необхідно розпочинати цей процес вже сьогодні, – сказала Верещук. Зазначається, що сьогодні для громадян Польщі в МОН опрацьовують алгоритм визнання та зарахування результатів Egzamin maturalny (польська матура) при вступі до українських навчальних закладів. Віцепрем’єрка Верещук запропонувала підтримати зареєстрований у парламенті урядовий законопроєкт № 8228-1. Він продовжить на 2023 рік скасування ДПА і ЗНО як конкурсного критерію доступу до освітніх закладів. – Це спростить як нашим громадянам, так і полякам процес вступу до українських і польських навчальних закладів, – вважають в Мінреінтеграції. Своєю чергою представники МОН повідомили, що сьогодні у Польщі визнаються українські документи про базову загальну середню освіту (атестати про закінчення 9 класу). Так само як і результати ЗНО зараховуються для вступу у польські вищі навчальні заклади. – Українська сторона відкрита до співпраці з Польщею на всіх рівнях, щоб забезпечити доступ нашої молоді до якісної європейської освіти, – резюмувала Ірина Верещук. Нагадаємо, більш як 80% громадян України у Польщі, що становить понад 780 тис., вже знайшли собі роботу. Читайте Безкоштовна освіта та житло у Польщі: що відомо про новий проєкт для українців Джерело: Мінреінтеграції

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter