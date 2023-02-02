Лютий, 02 в 8:55

Українці, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

Виплати для ВПО – це щомісячна грошова допомога на проживання від держави, яку українці отримують на свої картки.

Факти ICTV дізнавалися, чи зміняться у 2023 році дати надходження виплат для ВПО та у яких числах українцям чекати на фінансову підтримку.

Зараз дивляться Коли українцям чекати нарахувань у 2023 році На гарячій ліній Міністерства соцiальної політики України зазначили, що інформації про зміну дат надходження у 2023 році виплат для ВПО наразі немає. – Інформації про зміну дат надходження виплат поки що немає, тому в 2023 році усе залишається без змін, – наголосили у відомстві. Відповідно, з 1 січня 2023 року процес перерахування та надходження грошової підтримки для ВПО залишається тим, яким є зараз. Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк щомісяця до третього, 13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги. – Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають в Мінсоцполітики. Перед тим, як кошти надійдуть на картку ВПО, здійснюється три етапи: подача заявки – ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП;

– ви робите це особисто через додаток Дія або ЦНАП; формування та опрацювання реєстрів – за це відповідає Мінсоцполітики;

– за це відповідає Мінсоцполітики; виплата коштів – здійснюється вашим банком. Тільки-но Мінсоцполітики перераховує виплати банкам, банки перераховують своїм клієнтам ВПО. Якщо в 2023 році у відомстві запровадять нові правила та затвердять оновлені дати перерахунку бюджетних коштів, українців повідомлять про це. Хто з українців отримуватиме виплати у 2023 році З 1 січня 2023 року ВПО отримують допомогу від держави на підставі переліку територіальних громад, які: розташовані в районах воєнних (бойових) дій;

перебувають у тимчасовій окупації РФ;

перебувають в оточенні (блокуванні). Виплати отримують внутрішні переселенці, зареєстровані в одній із громад з цього переліку. Востаннє Мінреінтеграції публікувало оновлений перелік територіальних громад 13 грудня. Якщо перелік не оновлять до кінця 2022 року, то він продовжить діяти й з 1 січня 2023-го. Наразі до списку осіб, які мають право на виплати, входять девʼять областей України та 329 громад: Донецька (66 громад);

Харківська (56 громад);

Дніпропетровська (10 громад);

Луганська (37 громад);

Запорізька (62 громади);

Херсонська (49 громад);

Миколаївська (26 громад);

Сумська (19 громад);

Чернігівська (4 громади). Нагадуємо, що сума щомісячної допомоги на проживання від держави становить: 3 тис. грн на кожну дитину та людину з інвалідністю;

2 тис. грн на кожну людину старше 18 років. Читайте Виплати для ВПО з 1 січня 2023: що зміниться для українців та на які суми розраховувати

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