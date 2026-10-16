У Києві застосували екстрені відключення світла через атаку на енергооб’єкти
- У Києві застосували екстрені відключення світла через атаку на енергооб’єкти.
- Під час екстрених вимкнень графіки відключень не діють.
У Києві через атаку на енергообʼєкти застосовано екстрені відключення світла.
Про це повідомляють у ДТЕК.
Вимкнення світла у Києві 16 жовтня
У компанії ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.
За даними ДСНС, ввечері 15 жовтня внаслідок чергового обстрілу загорілися нежитлова господарська будівля та приватний житловий будинок у Шевченківському районі столиці.
Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м.
У ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу у Солом’янському районі: горіла господарча будівля. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Напередодні у ДТЕК повідомили, що в Києві після аварійних відключень запрацювали погодинні графіки.
Вранці 14 жовтня у Києві сталися аварійні відключення світла через масований російський удар по енергетичних об’єктах столиці та області. Стабілізаційні графіки не діяли у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському районах та частині Голосіївського району.
Росія 8 жовтня завдала удару по одному з важливих енергетичних об’єктів Києва. Через атаку в столиці сталося масштабне аварійне відключення електроенергії.