У Києві через атаку на енергообʼєкти застосовано екстрені відключення світла.

Про це повідомляють у ДТЕК.

Вимкнення світла у Києві 16 жовтня

У компанії ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

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За даними ДСНС, ввечері 15 жовтня внаслідок чергового обстрілу загорілися нежитлова господарська будівля та приватний житловий будинок у Шевченківському районі столиці.

Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м.

У ніч проти 16 жовтня чергова атака спричинила пожежу у Солом’янському районі: горіла господарча будівля. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Напередодні у ДТЕК повідомили, що в Києві після аварійних відключень запрацювали погодинні графіки.

Вранці 14 жовтня у Києві сталися аварійні відключення світла через масований російський удар по енергетичних об’єктах столиці та області. Стабілізаційні графіки не діяли у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському районах та частині Голосіївського району.

Росія 8 жовтня завдала удару по одному з важливих енергетичних об’єктів Києва. Через атаку в столиці сталося масштабне аварійне відключення електроенергії.

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