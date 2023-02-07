Керівникам МВС заборонили пересуватися на вертольотах – Клименко

Лютий, 07 в 0:35

У Міністерстві внутрішніх справ України повністю переглянули систему безпеки після авіакатастрофи в Броварах, де загинуло керівництво МВС 18 січня.

Про це заявив в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. Зокрема, наразі перевіряють всі літаки, якими користується МВС.

– Система безпеки повністю переглянута. Гелікоптери того класу, який впав у Броварах, зараз всі перебувають на аеродромах, працюють фахівці. Ми перевіряємо повністю всі вертольоти, які були в системі МВС, – зазначив він.

Клименко стверджує, що цей процес перевірки може тривати щонайменше місяць чи два, поки фахівці не нададуть експертний висновок, що вони є безпечними для польоту.

Зараз дивляться Зокрема, тепер керівникам МВС заборонено переміщатися на вертольотах, а можна лише автомобільним транспортом, поки не завершиться розслідування і не буде остаточно з’ясовано причини авіакатастрофи у Броварах. Читайте Чорну скриньку з розбитого у Броварах літака розшифрують у найближчі тижні – очільник Комітету ВРУ

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