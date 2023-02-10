Лютий, 10 в 13:42

Учасник бойових дій та учасник війни – це два різних поняття. Вони мають різний спосіб оформлення. А військові, які мають ці статуси, отримують різні пільги та виплати.

Факти ICTV дізнавалися, в чому різниця між учасником бойових дій та учасником війни, а також які пільги та виплати отримують військові з цими статусами.

УБД та учасник війни: різниця між статусами

Щоб розібратись із цим питанням, слід звернутися до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Саме цей нормативно-правовий акт закріплює поняття учасники бойових дій (УБД) та учасники війни (УВ).

Зараз дивляться

– Хочу зазначити, що і УБД, і УВ є ветеранами війни. Тобто особами, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, – каже адвокат, юрист Ario Law Firm Надія Грищенко.

Адвокат додає, що відповідно до ст. 5 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань усіх видів і родів військ Збройних Сил чинної армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і в мирний час.

Перелік всіх осіб, які належать до учасників бойових дій, закріплений у статті 6 цього Закону. Перелік є досить об’ємним (на 25 пунктів), тому Надія Грищенко наводить найбільш актуальні категорії осіб, які належать до учасників бойових дій.

Це зокрема, але не виключно:

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту;

(резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту; військовослужбовці військових прокуратур;

особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи;

поліціянти, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України;

особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення;

забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення; особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року у складі добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ та іншими утвореними брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Також Надія Грищенко розповідає про учасників війни.

– Відповідно до законодавства учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту (стаття 8 Закону), – зазначає адвокатка.

Перелік всіх осіб, які належать до учасників війни, закріплений у статті 9 Закону. Цей перелік є так само досить об’ємним (13 пунктів), тому юрист наводить лише декілька категорій осіб, які належать до УВ.

Це зокрема:

особи, які в період Другої світової війни добровільно надавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови незаперечного підтвердження цих фактів;

особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на територію України з території інших країн;

працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством.

Які пільги отримують УБД та УВ

– Закон чітко визначає пільги як для УБД (стаття 12), так пільги для УВ (стаття 14). Щоб не повторюватись, наводжу пільги, які є спільними для обох категорій, – інформує Грищенко.

Це зокрема, але не виключно:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) – 75% для УБД та 50% для УВ;

знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) – 75% для УБД та 50% для УВ.

– Дія пунктів Закону, які закріплюють пільгу УБД та УВ на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування – на час дії воєнного стану зупинена, – додає адвокат.

Крім того, учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд на:

всі види міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості;

на міжміський залізничний, водний, повітряний або автомобільний транспорт (в один та інший бік один раз на два роки або туди й назад один раз/рік з 50% знижкою);

автобусами приміських і міжміських маршрутів.

Яку пенсію отримують учасники бойових дій та учасники війни

Учасникам бойових дій пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Учасникам війни, нагородженим орденами та медалями колишнього СРСР за самовіддану працю й бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, виплачуються пенсії, щомісячне довічне грошове утримання або державна соціальна допомога (виплачується замість пенсії), які підвищуються на 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим учасникам війни – на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

– Також щорічно до 5 травня УБД та УВ, нагородженим орденами та медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Другої світової війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України, – додає Грищенко.

Ба більше, місцеві ради, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів та благодійних надходжень встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту ветеранів війни.

– Додатково зазначу, що Законом до ветеранів війни відносять і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Законом закріплюється перелік осіб, які належать до цієї категорії, та їхні пільги, – зазначає адвокатка.

Додаткова корисна інформація: