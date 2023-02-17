PIN-UP Ukraine підтримала Україну на понад 327 млн грн у 2022 році

Лютий, 17 в 10:30

Від початку повномасштабного вторгнення PIN-UP Ukraine продовжує свою діяльність, сприяє розвитку індустрії й активно підтримує економіку країни.

За минулий рік до державного бюджету України компанією вчасно було перераховано 271,2 млн грн податків та ліцензійного збору.

До податкових відрахувань увійшли: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

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На гуманітарні та благодійні проєкти PIN-UP Ukraine спрямувала 56,5 млн грн. Гроші були спрямовані на допомогу українцям, постраждалим від воєнних дій, а також лікарням і поліклінікам.

Зокрема, PIN-UP Ukraine закупила понад 300 т харчових продуктів та товарів першої необхідності для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також НДСЛ Охматдит, Клінічної лікарні Феофанія, Харківського перинатального центру та лікарні Миколаєва.

PIN-UP Ukraine також профінансувала вивезення до Європи на реабілітацію українських дітей, які були під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області.

– PIN-UP Ukraine, як один із відповідальних лідерів на ринку ліцензійного казино України, продовжує підтримувати економіку держави й українців. Ми маємо показувати приклад, адже у тяжкі для нашої держави часи кожна копійка має значення, чи це сплата до бюджету, чи допомога власними коштами в благодійних проєктах. Ми впевнені, що відповідальність за Україну на кожному з нас, тому бізнес має інвестувати в її майбутнє, – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine – українське онлайн-казино, яке одне з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет видана ТОВ УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей у 2021 році.

PIN-UP Ukraine сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.