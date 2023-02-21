Лютий, 21 в 15:13

Повномасштабна війна змусила українців краще орієнтуватися у зброї, вивчити нові військові терміни, значення та слова.

Натомість у Збройних силах України існує своя ієрархія, тобто назви та чисельність військових формувань і підрозділів, які потрібно знати.

Факти ICTV дізнавалися, що таке батальйон, які він має різновиди та яка чисельність людей і техніки до нього входить.

Зараз дивляться

Батальйон: що це та який буває

Військовий батальйон – це один з основних підрозділів армії в більшості країн світу. Зазвичай він складається з 300-800 військовослужбовців. Батальйон містить кілька рот, кожна з яких налічує кілька взводів. Своєю чергою, взводи складаються з команд.

Батальйон може бути різних типів залежно від призначення. Наприклад, існують інженерні, танкові батальйони, батальйони зв’язку чи підрозділів спеціального призначення.

Залежно від типу, складу, структури та своїх функцій батальйони можуть відрізнятися.

До речі, у складі батальйону можуть бути військовослужбовці різних спеціальностей, наприклад, піхота, танкісти, артилеристи, інженери, медики тощо.

Завдання батальйону можуть охоплювати бойові дії та гарантування безпеки на певній території або підтримку військових операцій.

Танковий батальйон – це військовий підрозділ, що складається з танків. Зазвичай такий батальйон нараховує від 30 до 60 танків та приблизно 500-600 військовослужбовців. Він є складовою частиною більших танкових підрозділів (бригади чи дивізії).