Батальйон: що це та яка чисельність техніки та військових
Повномасштабна війна змусила українців краще орієнтуватися у зброї, вивчити нові військові терміни, значення та слова.
Натомість у Збройних силах України існує своя ієрархія, тобто назви та чисельність військових формувань і підрозділів, які потрібно знати.
Факти ICTV дізнавалися, що таке батальйон, які він має різновиди та яка чисельність людей і техніки до нього входить.
Батальйон: що це та який буває
Військовий батальйон – це один з основних підрозділів армії в більшості країн світу. Зазвичай він складається з 300-800 військовослужбовців. Батальйон містить кілька рот, кожна з яких налічує кілька взводів. Своєю чергою, взводи складаються з команд.
Батальйон може бути різних типів залежно від призначення. Наприклад, існують інженерні, танкові батальйони, батальйони зв’язку чи підрозділів спеціального призначення.
Залежно від типу, складу, структури та своїх функцій батальйони можуть відрізнятися.
До речі, у складі батальйону можуть бути військовослужбовці різних спеціальностей, наприклад, піхота, танкісти, артилеристи, інженери, медики тощо.
Завдання батальйону можуть охоплювати бойові дії та гарантування безпеки на певній території або підтримку військових операцій.
Танковий батальйон – це військовий підрозділ, що складається з танків. Зазвичай такий батальйон нараховує від 30 до 60 танків та приблизно 500-600 військовослужбовців. Він є складовою частиною більших танкових підрозділів (бригади чи дивізії).
– Танковий батальйон – це три роти. Одна рота – це фактично 11 танків. Тобто можна порахувати, що в один батальйон може входити 33 одиниці військової техніки. Крім того, чисельність роти – 80-200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення, – розповідає Коваленко.
Танковий має таку саму структуру, як і звичайний батальйон, але замість піхоти він має танки та їхні екіпажі. Зазвичай танковий батальйон складається з трьох рот, кожна з яких містить декілька взводів, в яких кожен танк має свою команду.
Батальйон із танків може використовуватися для ведення бойових дій, зокрема для наступу, оборони, знищення ворожих танків та забезпечення підрозділів піхоти під час бойових дій. Ба більше, він може залучатися для здійснення розвідувальних дій.
Скільки батальйонів зможе сформувати Україна у 2023 році
Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що у ЗСУ сформують щонайменше два танкові батальйони з німецькими бойовими танками Leopard 2.
Крім того, ймовірно, буде створено шість-сім батальйонів, озброєних бойовими танками Leopard 1.
– Два батальйони – це лише початок. Пан Резніков тут наголосив, що два батальйони – це мінімум! Якщо розглядати загальну кількість тієї техніки, яку ми можемо отримати, то у 2023 році ми зможемо сформувати більше ніж дві бригади танків західного зразка, – зазначає військовий експерт Олександр Коваленко.
Експерт наголошує, що у 2023 році Україна зможе кількісно отримати понад 200 одиниць танків західного зразка. Тут йдеться не лише про танки Leopard, а й про Challenger 2, Abrams (у перспективі), Leclerc (поки що передання їх Україні залишається на рівні дискусій).
– Хто казав, що Велика Британія не може передати нам ще ескадрон танків? А британський ескадрон – це фактично українська рота на стероїдах. В нашій роті 11 танків, а в британському ескадроні – 14 танків.
Отже, ми можемо отримати повноцінну роту і ще плюс три танки. Якщо нам передадуть таких три роти, то ми зможемо сформувати не батальйон, а повноцінний полк. А це вже дуже непогано! – додає військовий експерт.
Чи відрізняється чисельність українського батальйону та батальйону НАТО
Коваленко зазначає, що кількість військової техніки, що входить до одного батальйону НАТО, може варіюватися залежно від типу батальйону, його функцій та оснащення країни-учасниці.
– Однак загалом до батальйонів НАТО входять різні типи техніки та озброєння, що можуть бути необхідні для виконання різних завдань, – додає експерт.
Наприклад, у танковому батальйоні НАТО може бути від 30 до 60 танків, а також різні типи броньованих транспортних засобів, бойових машин піхоти, артилерії та засобів зв’язку.
У піхотному батальйоні може бути від 500 до 800 військовослужбовців, а також різні типи озброєння та броньованих машин, як-от БМП, БТР, піхотні бойові машини тощо.
– У них є різне формування таких підрозділів. Наприклад, в Британії формування роти має назву ескадрон. Там 14 одиниць танкової техніки. Якщо говорити про польську роту, то це стандартні 11 одиниць техніки. Тому тут усе залежить від конкретної країни НАТО, – підсумовує експерт.
Важливо додати, що кількість техніки та озброєння, що входить до батальйону НАТО, може варіюватися залежно від певних обставин: місце розташування, бойові завдання, ступінь готовності тощо.