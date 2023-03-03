Березень, 03 в 13:59

Український тактичний ракетний комплекс Вільха використовується Збройними силами України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Що таке РСЗВ Вільха та які його технічні характеристики – дізнавалися Факти ICTV.

Трішки історії

Вільха – це український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 мм.

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Комплекс був розроблений на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 Смерч.

Вперше про проєкт Вільха заговорили ще у 2016 році, ракетний комплекс розроблявся спільно на конструкторських бюро Південне та Луч.

У 2018 році Вільху було прийнято на озброєння ЗСУ.

Вільха має чимале ракетне сімейство:

Вільха (виріб Р624) — версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю до 70 км;

(виріб Р624) — версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю до 70 км; Вільха-М — версія із бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км;

— версія із бойовою частиною ракети 170 кг і дальністю ураження до 130 км; Вільха-М1 — модифікації ракети Вільха. Є двох видів – з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю 140 і 154 км, і з бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю 108 і 121 км ;

— модифікації ракети Вільха. Є – з бойовою частиною вагою 170 кг та дальністю і з бойовою частиною вагою 236 кг та дальністю ; Вільха-М2 — існує дві версії керованого снаряду Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км;

— існує дві версії керованого снаряду Р624М-2 з масою бойової частини 170 кг та дальністю 141 та 202 км; Вільха-Р — версія із касетною бойовою частиною ракети.

Призначення та особливості РСЗВ Вільха

Він досить вдало поєднує дальність, точність та бойову потужність. Один залп системи здатен перетворити на суцільне пекло площу, рівну восьми десяткам футбольних полів.

Головною особливістю Вільхи є система наведення і можливість коригування траєкторії ракети в польоті.

Кожна пускова установка має 12 ракет, кожна з яких несе бойову частину вагою до 250 кг. Вага самої ракети — 900-1000 кг.

Кожна з її 12 ракет може мати своє польотне завдання, що дає змогу одним залпом уразити кілька цілей на дальності до 120 км. При цьому точність українських ракет у десять разів вища, ніж у снарядів реактивної системи залпового вогню Смерч.

Компоненти для виробництва Вільхи вітчизняні, з новою системою управління, новим ракетним паливом та бойовою частиною.

Ракета має корпус двигуна, сопловий блок, стабілізатори, бойову частину, запобіжно-виконавчий механізм, систему наведення, систему прийняття сигналів супутникової навігації, газове управління, підривачі виробництва українських підприємств.

Середня частина траєкторії ракети некерована.

Загалом, Вільха призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки, живої сили противника, руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку, об’єктів військово-промислової структури, наземних споруд складського та іншого призначення.

Технічні характеристики

Характеристики ракети та пускової установки:

кількість ракет – 12 ;

; дальність – до 110 км ;

; калібр ракети — 300 мм, довжина — 7 600 мм, маса — 860 кг;

ракети — 300 мм, — 7 600 мм, — 860 кг; швидкість ракети – 3,4 м;

тип бойової частини: осколково-фугасна та інші;

маса бойової частини: 250 кг;

повний залп: 48 с;

паливо: тверде.

Фото: Вікіпедія