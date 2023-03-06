Березень, 06 в 10:52

Більшість українців хочуть залишити вихідний день на свято 8 березня. Такі результати опитування громадян у Дії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні щодо Міжнародного жіночого дня 8 березня в застосунку Дія.

Зараз дивляться

За словами Федорова, більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – понад 1,3 млн голосів.

– Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця, – наголосив міністр.

А ще він закликав долучитися до дерусифікації назви Південно-Західної залізниці – це можна зробити у застосунку Дія.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, які ще є жіночі свята у світі.