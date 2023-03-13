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Факти / Україна / Суспільство

У Херсон, ймовірно, зайшли російські ДРГ, в області подовжили комендантську годину – ОВА

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
херсонщина

У звільнений Херсон, ймовірно, зайшла група російських диверсантів, в області посилюються заходи безпеки.

Про це у своєму Telegram заявив  голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Надійшла інформація про можливе перебування в Херсоні диверсійних груп ворога. З метою недопущення жертв серед цивільного населення при проведенні контрдиверсійних заходів відсьогодні в області діятиме нова комендантська година, – сказав він.

З 13 по 17 березня включно у Херсонській області подовжують комендантську годину з 17:00 до 06:30.

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– Тому всім, кому сьогодні потрібно виїхати за межі області, прошу зробити це негайно, а надалі планувати свій час перебування на території  міста та області, – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, у Херсоні із самого ранку чути вибухи. За попередніми даними, є ворожі “прильоти” за містом – у селі Степанівка – це північні околиці Херсону.

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