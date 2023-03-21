НМТ-2023. УЦОЯО представив демонстраційний тест з англійської мови
На сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднили демонстраційний варіант завдань з англійської мови для національного мультипредметного тесту (НМТ-2023).
Зазначено, що під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні, учасники можуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримають результат тестування з цього предмета.
– Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання, – йдеться у повідомленні.
Із демонстраційним тестом з англійської мови можна ознайомитися за посиланням.
Учасникам, в яких повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 60 хвилин за комп’ютером, демонстраційний варіант тесту доступний за цим лінком. Цей файл треба просто завантажити на свій пристрій, виконати завдання і звірити відповіді.
Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти НМТ з української мови, математики, історії України та фізики.
Основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в червні, додаткова – у червні-липні.