Березень, 21 в 11:07

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднили демонстраційний варіант завдань з англійської мови для національного мультипредметного тесту (НМТ-2023).

Зазначено, що під час проходження демонстраційного тесту, як і на реальному тестуванні, учасники можуть вибирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи того завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримають результат тестування з цього предмета.

– Зауважте, що в тестах з іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань з відкритою формою відповіді, як не буде і завдань з аудіювання, – йдеться у повідомленні.

Із демонстраційним тестом з англійської мови можна ознайомитися за посиланням.

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Учасникам, в яких повільний інтернет або немає можливості працювати протягом 60 хвилин за комп’ютером, демонстраційний варіант тесту доступний за цим лінком. Цей файл треба просто завантажити на свій пристрій, виконати завдання і звірити відповіді.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти НМТ з української мови, математики, історії України та фізики.

Основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в червні, додаткова – у червні-липні.