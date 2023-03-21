Березень, 21 в 11:00

З 1 лютого 2023 року почали діяти суттєві зміни, які стосуються порядку виплат зарплат та додаткових грошових нагород українським військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та працівникам Нацполіції України.

Факти ICTV дізнавалися, скільки зараз отримують українські поліціянти та яка сума їхньої додаткової грошової винагороди.

Які зарплати отримують поліціянти Національної поліції України 2023 – розмір

– Відповідно до частин першої та другої статті 94 Закону України Про Національну поліцію поліціянти отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання, – повідомили у Нацполіції. У відповідь на офіційний запит Фактів ICTV у Національній поліції зазначили, що грошове забезпечення поліціянтів складається з: Зараз дивляться посадового окладу за займаною посадою;

окладу за спеціальним званням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер);

премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Починаючи з лютого 2023 року збільшилося щомісячне (основне) грошове забезпечення (без додаткової винагороди) для працівників Нацполіції.

У Нацполіції додали, що зараз українські поліціянти отримують заробітну платню не менше за 17 000 грн.

Додаткова грошова винагорода: скільки отримують українські поліціянти

Щодо додаткової грошової винагороди, то у Нацполіції повідомили, що згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №168 на період дії воєнного стану поліціянту виплачується додаткова винагорода в розмірі:

до 30 тис. грн пропорційно в розрахунку на місяць;

пропорційно в розрахунку на місяць; тим поліціянтам, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), – розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тис. грн в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

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Фото: Нацполіція України