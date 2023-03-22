У Херсоні викрили двох колаборанток, які стали “директорками шкіл”

Березень, 22 в 17:17

В Україні підозрюють двох призначених Росією директорок шкіл у Херсоні у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

За даними Херсонської обласної прокуратури, влітку підозрювані, серед яких колишня завуч школи та викладачка професійного училища, пішли на співпрацю з ворогом. Перша очолила захоплену окупантами у Херсоні школу №31, а друга – №48.

На псевдопосадах жінки впроваджували стандарти освіти РФ із загальним застосуванням російської мови, як начебто офіційної.

Зараз дивляться

Фігурантки сприяли розміщенню символіки країни-агресора на території шкіл та схиляли працівників закладу до співпраці з окупантами, зазначили в обласній прокуратурі.

Слідчі заочно повідомили про підозру двом мешканкам Херсона у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Наразі триває досудове розслідування.