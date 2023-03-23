Березень, 23 в 8:39

Загальна мобілізація — це поповнення ЗСУ новими військовослужбовцями по всій території країни.

Така мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення в державі. У цей період мобілізації підлягають всі громадяни (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 20 травня 2023 року. Відповідно, громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок, можуть мобілізувати на військову службу.

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Факти ICTV дізнавалися, яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї української родини та у яких випадках українці не підлягають мобілізації.

Чи можуть мобілізувати двох/трьох осіб з однієї родини

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, в Україні немає чіткого закону, який би забороняв мобілізацію всіх членів родини.

Так само, в Україні не визначена точна кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час воєнного стану.

– Відповідно, можуть мобілізувати усіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу, – каже Кравець.

Проте тут є виняток. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, призову не підлягають.

У такому випадку, близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дідусь;

бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

– Тобто, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати, – додає Кравець.

Також адвокат наводить ще один виняток. Якщо сімʼя виховує неповнолітніх дітей, то цих діток не можуть залишити одних!

Згідно зі ст. 2 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

– Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину – ні! Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину, – зазначає юрист.

Яких осіб з родини не можуть мобілізувати на службу

Не підлягають призову на військову службу під час воєнного стану: