Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Дніпро, Херсон – на черзі Запоріжжя: в яких містах завершився опалювальний сезон

Валентина Летяк, редакторка стрічки
опалення
Фото: Depositphotos

Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди і температури повітря зокрема. Тому через потепління у деяких містах вже почали вимикати батареї.

Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня, відключили теплопостачання.

В інших містах Дніпропетровської області, наприклад, у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі – 31 березня.

Зараз дивляться

Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Про підготовку до вимкнення опалення заявили і в Запоріжжі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв сказав, що 27 березня стартують необхідні для цього підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня. Після їх завершення, тобто цієї пʼятниці, у місті вимкнуть батареї.

А у Хмельницькому тимчасово призупиняли опалювальний сезон – з 23 до 27 березня. Причина – підвищенням середньодобової температури повітря більше +8°C.  Також у ці дати тимчасово вимикали опалення і в Луцьку.

Читайте
Опалювальний сезон в деяких регіонах може завершитися вже наступного тижня – Герус

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка