Березень, 27 в 12:13

Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, але все залежить від погоди і температури повітря зокрема. Тому через потепління у деяких містах вже почали вимикати батареї.

Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня, відключили теплопостачання.

В інших містах Дніпропетровської області, наприклад, у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі – 31 березня.

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Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Про підготовку до вимкнення опалення заявили і в Запоріжжі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв сказав, що 27 березня стартують необхідні для цього підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня. Після їх завершення, тобто цієї пʼятниці, у місті вимкнуть батареї.

А у Хмельницькому тимчасово призупиняли опалювальний сезон – з 23 до 27 березня. Причина – підвищенням середньодобової температури повітря більше +8°C. Також у ці дати тимчасово вимикали опалення і в Луцьку.