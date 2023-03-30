Березень, 30 в 10:35

Щоб у платіжках за газ враховували актуальні обсяги споживання й вам не формували фейкових боргів, потрібно вчасно передавати показання лічильника. Робити це необхідно щомісяця з 1 до 5 числа.

Зазвичай дані про обсяги споживання надсилають оператору газорозподільних мереж (вашому міськ- чи облгазу). Проте нині через процес консолідації низки облгазів Нафтогазом жителі кількох регіонів мають передавати показання безпосередньо через сервіси Газопостачальної компанії Нафтогаз України.

Як і кому звітувати за спожитий газ у квітні 2023 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кому надсилати показання лічильника

Факти ICTV вже розповідали, хто та як рахує спожиті кубометри. Щоб цей підрахунок був точним і ви не переплачували за помилково нараховані обсяги, споживачів закликають передавати дані газових лічильників щомісяця з 1 по 5 число.

Зазвичай показання лічильників споживачі надсилали газорозподільній компанії (міськ- чи облгазу). Саме їм ви платите за розподіл (доставку) газу.

Утім, у процесі консолідації облгазів національною компанією Нафтогаз України для жителів деяких регіонів процедура передання показань змінилася.

Тепер частина споживачів газу може надсилати дані про споживання напряму до газопостачальної компанії Нафтогаз України.

Йдеться, зокрема, про жителів Харкова та Харківської області, Дніпра, а також Кривого Рогу (разом із Криворізьким районом Дніпропетровської області).

Відтепер їм, як повідомила Газопостачальна компанія Нафтогаз України, щомісяця з 1 до 5 числа показання газового лічильника необхідно передавати за допомогою особистого кабінету my.gas.ua або у чатботах Viber чи Telegram.

Довідкову інформацію також можна отримати за телефонами:

У Нафтогазі також звертають увагу, що будь-які інші сервіси обліку, зокрема й ті, якими жителі цих регіонів користувалися дотепер, працювати не будуть. Коректно передати показання буде можливо лише через сервіси Нафтогазу.

Споживачі ж в інших регіонах поки що мають користуватися сервісами облгазів.

Як передати показання лічильника

Передати показання можна як офлайн (під час сплати рахунку в банку чи на пошті або ж особисто відвідавши абонслужбу облгазу), так і онлайн. Нагадаймо зручніші та швидші онлайн-інструменти.

За допомогою комп’ютера, планшета чи смартфона показання лічильника можна передати через особистий електронний кабінет газорозподільної компанії (для низки регіонів – через кабінет Нафтогазу), через чат-боти у Viber чи Telegram, мобільний додаток чи СМС-повідомлення.

Крім того, можна зателефонувати на гарячу лінію чи надіслати електронного листа.

Необхідно лише знати номер свого особового рахунку (облгазу, а не постачальника). Він складається з 10 цифр, їх можна знайти в платіжці за розподіл газу. Далі лишається ввести актуальні показання лічильника.

Один із найзручніших варіантів передання показань – чат-боти. Їх ви також можете знайти на сайті чи на ваших платіжках.

Зайшовши в чат-бот, у головному меню оберіть пункт Показання. Далі введіть актуальні дані вашого лічильника, переконайтесь, що вони правильні, й підтвердьте, натиснувши Так.

Не хочете переплачувати – передавайте показання вчасно

Надавати дані приладів обліку вчасно мають бути зацікавлені самі споживачі. Адже інакше вони ризикують отримувати платіжки із зайвими кубометрами.

Якщо споживачі не подають актуальні дані лічильників, облгаз формує рахунки на основі Планового місячного об’єму споживання.

З часом плановий та реальний обсяги споживання можуть дуже суттєво відрізнятися, і у споживачів виникне фейковий борг.

Щоб виправити такий борг, треба надіслати актуальні показання лічильника. А якщо й це не допоможе – замовляти звірку лічильника.

Зауважте, що передавати показання лічильника необхідно, навіть якщо ви тимчасово не проживаєте в помешканні й не користувалися газом. Якщо цього не зробити, вам можуть так само нарахувати зайві планові кубометри.