Для українців продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини
Для українців продовжили безоплатний проїзд потягом з Польщі до Німеччини до кінця травня 2023 року. Йдеться про поїзд Перемишль – Ганновер.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
– Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, – йдеться у повідомленні.
Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.
У випадку браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.
Крім цього, у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.
Джерело: Мінреінтеграції