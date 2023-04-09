Для українців продовжили безкоштовний проїзд потягом з Польщі до Німеччини

Квітень, 09 в 17:38

Для українців продовжили безоплатний проїзд потягом з Польщі до Німеччини до кінця травня 2023 року. Йдеться про поїзд Перемишль – Ганновер.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

– Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, – йдеться у повідомленні.

Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім’ям з дітьми, людям похилого віку й особам з інвалідністю.

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У випадку браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть з розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний потяг.

Крім цього, у Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги.

Джерело: Мінреінтеграції