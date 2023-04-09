Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

На вручення премії Карла Великого. У травні Зеленський вперше з початку війни приїде до Німеччини – Bild

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У травні президент України Володимир Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого.

Про це пише Bild.

Премія Карла Великого вручається за внесок в об’єднання Європи. Цього року нагородити вирішили Володимира Зеленського та український народ, який захищає не лише власну країну, “але й Європу та європейські цінності”.

Зараз дивляться

Як повідомляє видання з посиланням на інформацію з урядових кіл, на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Аахена особисто.

Це був би його перший офіційний візит до Німеччини з початку повномасштабної війни. Водночас Bild вказує, що запланований контрнаступ Сил оборони може означати, що Зеленський виступатиме через відеозв’язок.

– Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Але через те, що Шольц їде на саміт G-7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на  вихідні перед цією датою, – йдеться у повідомленні.

З початку війни президент України відвідав США, Велику Британію, Францію та Польщу. Зустріч в Аахені між лідерами України та Німеччини може відкрити нову главу дружби.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни-члени НАТО зможуть передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard-2 та чотири батальйони Leopard-1, тобто загалом 160 одиниць важкої техніки.

Читайте
Ще 470 окупантів та 14 безпілотників: втрати РФ за останню добу

Джерело: Bild
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка