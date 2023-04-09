Квітень, 09 в 10:47

У травні президент України Володимир Зеленський може приїхати до Німеччини на вручення премії Карла Великого.

Про це пише Bild.

Премія Карла Великого вручається за внесок в об’єднання Європи. Цього року нагородити вирішили Володимира Зеленського та український народ, який захищає не лише власну країну, “але й Європу та європейські цінності”.

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Як повідомляє видання з посиланням на інформацію з урядових кіл, на церемонії нагородження в Аахені з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. Планується, що Зеленський приїде до Аахена особисто.

Це був би його перший офіційний візит до Німеччини з початку повномасштабної війни. Водночас Bild вказує, що запланований контрнаступ Сил оборони може означати, що Зеленський виступатиме через відеозв’язок.

– Вручення премії Карла Великого мало відбутися в день Вознесіння Господнього (18 травня). Але через те, що Шольц їде на саміт G-7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на вихідні перед цією датою, – йдеться у повідомленні.

З початку війни президент України відвідав США, Велику Британію, Францію та Польщу. Зустріч в Аахені між лідерами України та Німеччини може відкрити нову главу дружби.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни-члени НАТО зможуть передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard-2 та чотири батальйони Leopard-1, тобто загалом 160 одиниць важкої техніки.