Квітень, 10 в 16:41

У понеділок, 10 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 100 захисників України, серед яких військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці.

Про це у Telegram повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

– Серед них є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Деякі люди зазнали серйозних поранень, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен із них отримав всю необхідну допомогу, – написав він.

Єрмак наголосив, що завдання президента Володимира Зеленського – повернути всіх наших людей, для нього є ключовим і одним із пріоритетних.

Зараз дивляться

– Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні, – додав очільник ОП.

Також сьогодні Україна повернула 24 дитини з тимчасово окупованої території Херсонщини.

За словами глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, це була одна із найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували дітям 13-годинний допит, а пізніше змусили брати участь у пропагандистському репортажі.