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Владислава Ткаченко, Редакторка сайту

Ліцензія КРАІЛ чи міжнародних регуляторів: як обрати онлайн-казино

Онлайн казино

У мережі працює безліч азартних майданчиків, які пропонують сертифіковані ігри та різноманітні бонуси.

Аби полегшити гравцям вибір, було створено джерело – сайт westnews.com.ua, де детально розписано, які клуби належать до категорії ліцензійних, а які вважаються скриптовими.

Важливо, щоб гравці відвідували ліцензійні азартні майданчики, адже лише вони гарантують чесний ігровий процес та своєчасно виводять виграші.

Після легалізації азартних ігор в Україні багато гравців почали обирати казино за наявності ліцензії. Але все одно складно підібрати надійний заклад, адже на ринку продовжують працювати оператори із дозвільними документами міжнародних регуляторів.

Ці клуби отримали ліцензії Кюрасао, Гібралтару чи Мальти. В Україні відвідувати їх не варто, адже це забороняє законодавство. Тому гравці повинні відвідувати лише ті клуби, які працюють за ліцензією КРАIЛ.

Казино з національною ліцензією

В Україні створена спеціальна Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Вона розглядає заявки операторів та видає ліцензії.

За два роки легалізації азартних ігор комісія надала ліцензії 34 організаторам азартних ігор. До бюджету країни надійшли ліцензійні платежі на суму понад 2,3 млрд грн. За даними КРАIЛ, легалізацію пройшли:

  • 19 організаторів азартних ігор. Це наземні заклади, серед яких 8 казино та 56 залів гральних автоматів;
  • 15 організаторів, що працюють онлайн;
  • 4 332 одиниці ігрових автоматів.

До легальних онлайн-казино, які працюють за українською ліцензією, належать Космолот, Slots city, First casino, Вулкан казино, Фавбет, Pin-up, Slotoking, Gold Cup, Джокер, Vbet, Champion Casino, Pointloto, Фан Спорт.

Вони отримали ліцензії одразу після легалізації азартних ігор та створення комісії.

Організатори з міжнародними ліцензіями

Деякі казино продовжують використовувати міжнародні дозволи. Попри те, що вони визнані майже в усьому світі, запускати такі клуби не рекомендується.

Під ліцензією міжнародного формату розуміють дозвіл, виданий на послуги у сфері азартних ігор загальновизнаним авторитетним регулятором.

Це комісії з азартних ігор, як-от КРАIЛ в Україні, але вони мають юрисдикцію у офшорних зонах. Це Кюрасао, Мальта, Гібралтар, о. Мен, Кіпр та Олдерні. Ліцензії, які видають такі комісії, вважаються офшорними.

Раніше ми писали про важливість відповідальної гри в онлайн-казино.

Багато азартних майданчиків прагнуть отримати таку офшорну ліцензію. Ціль таких компаній – охопити великий ринок гравців, щоб надавати їм свої послуги. Але не у всіх юрисдикціях офшорні ліцензії є дійсними. Зокрема і в Україні.

Попри те, що клуби працюють за офшорною ліцензією, вони гарантують чесний ігровий процес. А ліцензія міжнародного регулятора гарантує, що діяльність майданчика контролюється регулятором.

Запускаючи такі азартні майданчики, гравці натрапляють на заблоковані офіційні сайти, тому намагаються обходити блокування, використовуючи різні дзеркала, VPN-сервіси, анонімайзери та спеціальні сайти.

Але такі способи обходу не є безпечними, адже люди можуть стикнутися з проблемами під час виведення грошей. Саме тому гравцям варто відвідувати лише перевірені казино, які працюють за ліцензією КРАIЛ.

Лише такі клуби гарантують безпеку, своєчасно виводять виграші та пропонують сертифіковані слоти.

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