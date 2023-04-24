Жоден ССОшник, який потрапив у полон, не розкрив своїх: офіцер про деокупацію Чернігівщини

Чинний офіцер Сил спеціальних операцій розповів у коментарі журналістам Фактів тижня, як діяв партизанський Рух опору на Чернігівщині та які його дії допомагали рятувати область від російських військ.

– Говорячи простою мовою, це партизани, які діють під керівництвом Сил спеціальних операцій. Основне завдання – працювати в тилу противника. Тобто не зупиняти танкові колони, не сидіти в окопах на першій лінії, а перебувати вже в тилу супротивника, передавати інформацію і завдавати втрат.

За словами офіцера ССО, подекуди Сили опору навмисно пропускали ворога, щоб зайти до військ РФ у тил. Водночас жоден представник ССО, який потрапив у полон, не розкрив своїх побратимів. Він розповів, що жодний партизанський осередок не було викрито – люди навіть гинули, але не розкривали таємної інформації, яка може нашкодити Україні.

– Так, ми ворога не зупиняємо, а пропускаємо, залишаємося в нього в тилу. Без розвідки жодна армія світу не може воювати. Це надає допоміжну роль руху опору, тому що без його підтримки, інформації, демонстративних дій на території противника обійтися не можна, – стверджує офіцер ССО.

Він розповів, що були випадки, коли люди, які передавали розвіддані чи коригували український вогонь, потрапляли в російський полон, а деякі навіть загинули за Україну.

– І про що ми можемо розповісти, що відбувалося. У нас були люди, які передавали нам інформацію, коригували вогонь і потрапляли в полон. Були загиблі, наразі ми не можемо їхні імена назвати. Були ті, хто знищував техніку противника, знімав міни й переставляв з одних точок в інші – вибухало, а вороги не розуміли, що відбувається. Рух опору може вести як прямі дії, так і непрямі. Вони можуть бути демонстративними, але вершина майстерності – це коли ворог не розуміє, що відбувається, коли воно відбувається ніби саме собою, або коли провокують дружній вогонь, – наголосив український військовий.

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