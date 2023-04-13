Каструля борщу за 170 грн, але без сметани та сала: що буде далі з цінами на продукти

Цієї весни продукти рекордно здорожчали, найбільше – цибуля та морква. Чому ціни на продукти в Україні знову пішли вгору і яких сюрпризів чекати надалі, розбиралися журналісти Фактів тижня.

Вони провели ревізію цін у супермаркеті та на базарі, придбавши продукти для борщового набору.

У магазині буряк (проте чомусь є лише молодий) – по 45 грн/кг, морква ще дорожча – 53 грн/кг, цибуля – майже 70 грн/кг, капуста – по 24 грн/кг. Ребро яловиче – 13,4 грн за 100 г (взяли пів кілограма). Загалом продукти для борщу обійшлися у 170 грн. Але це без сметани та сала, яке коштує 23,4 грн за 100 г.

Якщо ж до борщу ще й овочевий салат зробити, бюджету і в 500 грн не вистачить, адже перець червоний по 200 грн, огірки – майже 220 грн, а помідори обійдуться у 80 грн/кг.

За даними Держстату і Інституту аграрної економіки, безперечний лідер зі здорожчання – яйця. Вони за рік зросли у ціні аж на 92%. Далі йдуть фрукти – 75%, риба – 44%, сало – 38% і овочі – 36%. Огірки лише за останні кілька місяців здорожчали ледь не втричі, морква майже у 2,5 раза, цибуля і капуста – вдвічі.

На базарі деякі продукти для борщу навіть дорожчі, ніж у магазині. Зокрема, м’ясо, яловичина – по 150 грн. Тут буряк, морква та капуста – вітчизняні, а от цибуля – імпортна, тому що немає української городини.

Херсонська та Запорізька області були ключовими постачальниками тепличної продукції, пояснює економіст Олег Пендзин, проте це не єдина причина високих цін на овочі.

– Шукали цибулю в Європі – Польщі та Голландії. Але в Голландії своєї цибулі обмаль, бо там були повені. Тому ціна європейської цибулі сильно підскочила. Шукали в Туреччині. Почалися землетруси, і турки ввели ембарго на експорт продовольства. Це стосується не тільки цибулі, а й томатів та огірків, – пояснює експерт.

На додачу до всього – проблеми з доставкою, кажуть самі аграрії.

– У нас порушилися ланцюжки логістичної взаємодії між регіонами. До коливань в цінах призводить вартість паливно-мастильних матеріалів, витрати на закупівлю деталей для автомобілів, тому що вони ідуть з-за кордону, – розповів Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Усе це позначається на цінах, і борщовий набір на ринку обходиться майже у ті самі гроші, що і в магазині – 160 грн.

Щоб зрозуміти, що може бути далі з цінами на овочі, Факти тижня відвідали одне із тепличних господарств на Дніпропетровщині. Чимало теплиць, навіть у відносно спокійних регіонах, не пережили війну і закрилися. Але ця вистояла, і тепер тут чекають на новий врожай.

Однак на те, чи будуть овочі дешевшими, впливає чимало факторів.

– Головне для нашого виробництва – це ціна на електроенергію. Мінеральні добрива – теж причина. Основну частину міндобрив ми отримували через одеські порти, оскільки вони надходили з азійських ринків. Зараз все йде європейським автотранспортом. Ціна на добрива теж піднялася вдвічі, – пояснює директор тепличного комбінату Сергій Задорожній.

Тож дешевими огірки і томати традиційно можуть бути в липні, а цибуля збавить цінові оберти вже незабаром.

– Буквально за місяць ми побачимо новий врожай озимої цибулі, тому її на ринку побільшає – не тільки імпортованої, а й вітчизняної. Відбудеться сповзання ціни, – прогнозує Марчук.

Ціни на м’ясну продукцію і яйця нині підігріває і наближення Великодня. Але далі вартість, кажуть експерти, може зменшитись.

– Не буде карколомного стрибка, тим паче, що вже весна, з’явилися домашні яйця на ринку. Вже почали нестися кури в домашніх господарствах, – вважає Пендзин.

Його прогноз щодо м’яса менш оптимістичний – ціни в найближчі дні зростуть ще більше, що пов’язано зі святами, а потім вони зупиняться, а можливо, буде й деяке зниження.

Хороша новина для любителів курятини. Марчук каже, що після великодніх свят буде більше пропозицій від птахокомбінатів, які вирощують вже нове поголів’я курей. Тому ціна або стабілізується, або піде вниз. Це стосується і яєць.

Водночас молочні продукти упродовж найближчих місяців подорожчають. Вартість може стрибнути вгору до 10%.

Стабілізуються ціни на продукти традиційно влітку, тобто із початком сезону городини. І сюрпризів, переконують економісти, із новими стрибками очікувати не варто, бо українці й так вже на всьому економлять, а тому попит і без того падає.

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