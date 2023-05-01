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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

2 200 грн кожному члену родини: хто з українців може отримати допомогу від ЮНІСЕФ Спільно

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Фото: Depositphotos

З початком повномасштабної війни і українська влада, і міжнародні організації почали підтримувати та допомагати українцям, надаючи їм різноманітну грошову та гуманітарну допомогу.

Однією з таких організацій стала ЮНІСЕФ. Факти ICTV дізнавалися, хто з українців може отримати грошову допомогу від ЮНІСЕФ Спільно у 2023 році та як це зробити.

ЮНІСЕФ Спільно: як отримати грошову допомогу у 2023 році

Програма грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно — це додаткова підтримка багатодітних українських сімей, які постраждали від війни.

У 2022 році в рамках програми було надано одноразову грошову допомогу майже 200 тис. сім’ям по всій Україні. Більшість родин отримали виплату розміром 33 300 грн.

– ЮНІСЕФ Спільно – це спеціальна програма, яка діє на території України. Ми допомагаємо багатодітним сімʼям, які мають трьох та більше дітей до 18 років або принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років за умови, що ця родина не отримувала іншої міжнародної допомоги після 24 лютого 2022 року, – зазначили на гарячій лінії ЮНІСЕФ.

В рамках програми багатодітним сім’ям виплачується допомога в розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб. Виплати надходять впродовж трьох місяців.

– Самостійна реєстрація на грошову допомогу Спільно від ЮНІСЕФ була відкрита між 31 березня та 14 серпня 2022 року. Сьогодні заявки на цю допомогу не приймаються! – додали в ЮНІСЕФ.

Оскільки реєстрація на програму грошової допомоги Спільно від ЮНІСЕФ була призупинена, наразі фонд виплачує гроші тим, хто подав заявки до 14 серпня 2022 року.

– Наразі фонд виплачує гроші тим родинам, які подали заявки до 14 серпня 2022 року! – підтвердили в ЮНІСЕФ.

Хоч ЮНІСЕФ вже припинили приймання нових заявок на виплати, українці, які вже подали заявки, все ж зможуть отримати гроші у 2023 році.

Річ у тім, що зараз організація займається перевіркою даних та заявок, надісланих українцями ще у 2022 році (тобто до призупинення приймання заявок).

Відповідно, якщо ви подали заявку на допомогу від ЮНІСЕФ, але досі не отримали виплати, у 2023 році гроші мають вам зарахуватися на рахунок, який ви зазначали під час реєстрації у програмі.

Зверніть увагу, що виплати надійдуть не всім українцям, які відправляли заявки, а лише тим, хто  підходить під критерії отримувачів допомоги.

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виплати, ВПО
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