Погода у травні 2023 не обіцяє температурних аномалій, проте часто дощитиме у західних областях України.

За прогнозами Укргідрометцентру, середня температура в останній місяць весни очікується на рівні +14 +18, а в горах – в діапазоні від +10 до +13, що близько до кліматичної норми.

Для травня характерна середня місячна температура +13 +17, у горах +7 +12 градусів.

Щодо кількості опадів, місячна кількість прогнозується на рівні 35-72 мм, що в межах норми (22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм).

А на Закарпатті та Прикарпатті – до 132-170 мм. Це дещо вище за норму для цих регіонів (85-148 мм).

За роки спостережень синоптики фіксували у травні на території України мінімальну температуру на рівні 0 -6, у гірських районах та в Сумській області – до -7 -10, на узбережжі морів – від 0 до +3.

Відповідно, були й роки, коли погода у травні була спекотною. Абсолютний максимум сягав +30 +37, в Луганській, Одеській областях та в Криму – до +38 +39, в Карпатах та горах Криму +26 +29.

Джерело : Укргідрометцентр

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