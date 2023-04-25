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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Через Україну пройде атмосферний фронт: чого очікувати від погоди цього тижня

Через Україну пройде атмосферний фронт: чого очікувати від погоди цього тижня
Фото: Depositphotos

Цього тижня через Україну пройде новий атмосферний фронт. Це означає, що сонячна погода чергуватиметься з дощами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні, 25 квітня, за даними синоптиків, у західних і східних областях очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози. На решті території буде без опадів. Температура вдень становитиме 15-20°, на заході та сході країни 9-14°.

У середу, 26 квітня, у західних, вдень і в більшості північних, центральних та Одеській областях очікуються помірні дощі. В Карпатах дощі будуть із мокрим снігом. На решті території переважно без опадів.

Температура вночі 3-10°, вдень температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях 6-11°, на решті території 13-18°, на сході та півдні – до 21°.

У четвер, 27 квітня, прогнозують невеликі, а вдень у більшості центральних, південних і східних областей помірні дощі. У західних областях буде без опадів.

Температура вночі становитиме 1-8° тепла, у західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-3°; у південних та східних областях вночі 5-10°. Вдень очікується 8-13° тепла; у південних і східних областях 16-21°.

У п’ятницю, 28 квітня, на Лівобережжі, в Одеській та Миколаївській областях, а вдень у східних і південно-східних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями – грози; на решті території без опадів.

Температура на Лівобережжі вночі становитиме 6-12°, вдень 15-20°; на решті території країни вночі 1-7° тепла (у західних, більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3°); вдень 8-14° тепла, на Закарпатті 12-18°. На високогір’ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 1-7° тепла.

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Джерело: Укргідрометцентр
Погода, Погода в Україні
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