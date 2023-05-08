НМТ-2023: 7 ресурсів, на яких можна пройти тренувальні тести

Один з головних факторів успішної підготовки до НМТ – це велика кількість практики.

Найкращий спосіб набити руку перед вступними іспитами – проходити якнайбільше тестів з НМТ або ЗНО минулих років.

Так, завдання на ЗНО дещо відрізняються, проте НМТ базується на тестах Зовнішнього незалежного оцінювання та фактично є його спрощеною версією.

Тому тести ЗНО також підійдуть для підготовки до цьогорічного іспиту. Разом з онлайн-школою математики Mathema ми зібрали список ресурсів, на яких можна пройти тренувальні тести НМТ або ЗНО.

Демонстраційний НМТ з математики від Mathema

Один з двох обов’язкових предметів на цьогорічному НМТ – це математика, тому готуватись до цього предмету потрібно обов’язково. Вчителі онлайн-школи Mathema розробили демонстраційний тест з математики для абітурієнтів.

Інтерактивний тест містить 22 завдання, які продемонструють реальний рівень знань абітурієнта. В майбутньому на сайті зʼявляться ще декілька варіантів тестів, наразі вони перебувають у розробці.

Тести минулих років на сайті УЦОЯО

На сайті є тести ЗНО з усіх предметів, починаючи з 2016 року. Це реальні завдання ЗНО, які проходили випускники минулих років.

Щоправда, щоб пройти тест, його доведеться відкрити у PDF-файлі, записати свої відповіді у зошит, а потім звірити з правильними. А щоб отримати підсумкову оцінку, потрібно власноруч звірити кількість правильних відповідей зі шкалою оцінювання.

Демонстраційні варіанти НМТ на сайті УЦОЯО

Український центр оцінювання якості освіти вже опублікував демонстраційні варіанти до НМТ. Пройти тест по кожному з предметів можна онлайн в інтерактивній формі, а після завершення система одразу вкаже кількість правильних відповідей.

Проте автори тесту наголошують, що інтерфейс на реальному НМТ відрізнятиметься від демонстраційного, а ось структура завдань та тривалість виконання будуть аналогічними.

Тести на сайті Osvita.ua

Ресурс Osvita.ua зібрав на своєму сайті більшість тестів ЗНО та НМТ минулих років. Наприклад, тести з української мови та літератури доступні з 2006 року, а з математики або історії України – з 2007-го.

Окрім тестів основних сесій, ресурс також пропонує скласти пробні варіанти та тести додаткових сесій ЗНО. Інтерфейс платформи досить зручний, а після проходження завдань сайт видає ваш результат “склав/не склав” та рейтингові бали.

Тренажер підготовки до ЗНО на Vseosvita.ua

Сервіс зібрав тести ЗНО за попередні 11 років та пропонує власну методику підготовки. Ви можете обрати будь-який з 8 режимів проходження тестування: від звичного складання ЗНО за конкретний рік, до 5 випадкових завдань з одного предмета на 10 хвилин.

Платформа буде зберігати історію проходження тестувань та аналізувати статистику результатів. Щоправда, усі ці послуги не безкоштовні.

Тести з української мови на сайті Online Test Pad

Ресурс пропонує різноманітні тести з багатьох шкільних предметів, проте завдання для підготовки до ЗНО доступні лише з української мови, яка цього року є обов’язковою на НМТ.

Тут немає реальних питань з тестувань минулих років, але структура тестів та завдання наближені до НМТ.

Тести ЗНО на Learning.ua

Сайт містить більшість тестів ЗНО минулих років з усіх предметів, а також власні пробні версії ЗНО, за які, щоправда, доведеться заплатити. Проте головна відмінність цього ресурсу – це інтерактивність.

Тут не зустрінеш нудних полів для галочок, натомість все тестування супроводжується яскравими картинками. Також результати тесту розбиті по темах, аби абітурієнт розумів який матеріал для нього є проблемним.

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