Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Київ та область насувається гроза

Гроза, блискавка
Фото: Depositphotos

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня у Києві та на території області очікується гроза.

Про погіршення погодних умов на Київщині попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Йдеться про перший рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики прогнозують грози на всьому Лівобережжі, у південних областях, а також у Карпатах і на Закарпатті.

Фахівці нагадують, що під час грози слід щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор.

Завтра, 26 травня, в Україні, окрім більшості північних областей, також можливі грози.

Читайте також
Якою буде погода у травні: синоптики дали прогноз на останній місяць весни
Погода у травні, бузок

Джерело: Укргідрометцентр
Гроза, Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди, Штормове попередження
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Майже +30 та дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на вихідні
Погода у травні, бузок
На людство чекає палюча спека: вчені попереджають про повернення Ель-Ніньо
аномальна спека посуха
Можна ховати теплі речі у шафу: в Україні до кінця тижня буде тепло
На Київ та область насувається гроза
Тепло, без заморозків: погода в Україні на вихідні
Весна, тепло
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
На Київ та область насувається гроза
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
На Київ та область насувається гроза
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
На Київ та область насувається гроза
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (24.05.2023)
На Київ та область насувається гроза
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь