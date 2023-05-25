На Київ та область насувається гроза

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 25 травня у Києві та на території області очікується гроза.

Про погіршення погодних умов на Київщині попереджають синоптики Укргідрометцентру.

Йдеться про перший рівень небезпечності (жовтий).

Синоптики прогнозують грози на всьому Лівобережжі, у південних областях, а також у Карпатах і на Закарпатті.

Фахівці нагадують, що під час грози слід щільно закривати вікна в будинках, на вулиці триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор.

Завтра, 26 травня, в Україні, окрім більшості північних областей, також можливі грози.

Джерело : Укргідрометцентр

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