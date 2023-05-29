Куди звертатися для отримання гуманітарної допомоги 2023 – відповідь Мінсоцполітики

Під час повномасштабної війни українці можуть отримати не лише грошову, а й гуманітарну допомогу. Вона передбачає харчові продукти, засоби гігієни, ліки та інші речі першої необхідності.

Факти ICTV надіслали офіційний запит у Міністерство соціальної політики України та зʼясували, як українцям подати заявку на отримання гуманітарної допомоги та куди необхідно звертатися.

Гуманітарна допомога 2023: куди звертатися

У Мінсоцполітики зазначили, що відповідно до абзацу 4 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України Про особливості здійснення гуманітарної допомоги, яка перевозиться залізничним транспортом в умовах воєнного стану, отримувачами гуманітарної допомоги є обласні та Київська міська військові адміністрації.

Для якісного розподілу такої допомоги були створені відповідні гуманітарні штаби при обласних, Київській міській військових адміністраціях.

Тому кожна людина, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, може звернутися до гуманітарного штабу регіону, де вона перебуває, та отримати гуманітарну допомогу.

– Також з питань отримання гуманітарної допомоги можна звернутися до Товариства Червоного Хреста України (тел. +38 (066) 701-11-10, +38 (093) 352-01-00).

Також у відомстві додали, що Мінсоцполітики за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Програми розвитку ООН в Україні було створено платформу єДопомога. Її мета – забезпечити нагальні потреби громадян, котрі постраждали або були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з воєнною агресією Російської Федерації.

– Відтепер українці, які бажають підтримати своїх близьких або земляків, що опинилися у складних життєвих обставинах, мають змогу відгукнутися на заявку родини, яка потребує допомоги, та оформити передплату на харчові продукти та засоби гігієни, – додали в Мінсоцполітики.

Заявник отримає смс-повідомлення з унікальним кодом передплати єДопомога та зможе обрати продукти в будь-якому з понад тисячі магазинів АТБ.

Як отримати допомогу через єДопомогу:

Зареєструйтесь на платформі. Залиште заявку на допомогу, обравши з переліку партнерів єДопомога мережу супермаркетів АТБ. Коли благодійник обере заявку та здійснить оплату, заявник отримує код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Щоб скористатися допомогою, під час покупки товару на касі потрібно надати цифри коду з смс або ж показати передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Передплата на продукти є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати. Вона може бути використана лише для покупок (окрім алкоголю та тютюнових виробів) у мережі супермаркетів АТБ-Маркет на підконтрольній Україні території.

Якщо передплата не була використана протягом цього часу, платформа єДопомога інформує благодійника, що передплата протермінована та згенерована заново, та повідомляє про необхідність направити його новому заявнику, що потребує допомоги.

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